Кабинет Министров увеличил субвенцию на жилье для переселенцев с 1 млрд до более 1,56 млрд гривен. Дополнительные средства позволят громадам Киевщины обустроить больше приютов для ВПЛ.

Бесплатное жилье для ВПЛ в Киевской области становится доступнее: Кабинет Министров увеличил объем субвенции местным бюджетам с 1 млрд до более 1,56 млрд гривен.

Дополнительные 565,2 млн гривен направят на расширение жилищного фонда для переселенцев. Такая возможность появилась по результатам уточнения фактической потребности в средствах, предусмотренных на выплату помощи на проживание внутренне перемещенным лицам.

Помимо увеличения финансирования, правительство обновило порядок распределения средств. Теперь громады, которые не успели подать заявки в первые сроки или нуждаются в дополнительных ресурсах, смогут сделать это повторно в течение 2026 года. Это ускорит процедуры и позволит привлечь финансирование туда, где оно наиболее необходимо.

«Обеспечение переселенцев качественным и безопасным жильем остается одним из наших главных приоритетов. Мы видим высокий запрос от громад на участие в программе, поэтому перераспределили сэкономленные средства, чтобы поддержать как можно больше семей», — отметил министр социальной политики, семьи и единства Денис Улютин.

Какие громады смогут получить средства

За счет субвенции местная власть формирует фонды временного и поддерживаемого жилья. В июне 2026 года правительство запустило отдельный проект по обеспечению ВПЛ жильем в сельской местности. Обновленное распределение средств позволит громадам эффективно использовать государственную помощь до конца 2026 года.

Кому в первую очередь предоставят дом

Первоочередное право на получение такого жилья имеют:

многодетные семьи;

лица с инвалидностью и семьи, воспитывающие детей с инвалидностью;

дети-сироты и лица, лишенные родительской опеки;

люди старшего возраста.

Как получить жилье переселенцу

Чтобы воспользоваться программой, переселенцу стоит обратиться в орган местного самоуправления по месту фактического проживания. Именно громады распоряжаются средствами субвенции и формируют очереди на заселение. Нужно подтвердить статус ВПЛ и, при наличии, принадлежность к льготной категории. Актуальную информацию о свободных местах и сроках подачи документов предоставляют в сельских, поселковых и городских советах Киевщины.

По информации Киевской областной военной администрации, увеличение финансирования позволит сотням украинских семей, потерявших свои дома, найти безопасный приют уже до конца года.

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