Рецепт голубцов в духовке — способ получить нежное и сочное блюдо без долгого стояния у плиты. Кулинарная блогерка Диана Овинникова поделилась простым вариантом традиционного украинского блюда, которое запекают в духовке с молодой капустой и ароматным сметанно-томатным соусом.
Этот рецепт голубцов удобен тем, что не требует постоянного присмотра: форма с заготовками просто стоит в духовке, пока вы занимаетесь своими делами.
Ингредиенты для голубцов
Для блюда понадобятся: 650 г фарша, 300 г молодой капусты, 100 г сырого риса, одна морковь, одно яйцо, соль и перец по вкусу, а также немного масла для смазывания формы.
Отдельно готовят соус: 150 г сметаны, 100 г майонеза (по желанию), 3 столовые ложки томатной пасты, 400 мл воды, 3 зубчика чеснока, а также соль, сахар и перец по вкусу.
Как приготовить голубцы
Сначала рис отваривают до полуготовности и промывают холодной водой. Молодую капусту мелко шинкуют, а морковь натирают на крупной терке.
Морковь обжаривают 2–3 минуты, добавляют капусту, солят и перчат, накрывают крышкой и тушат 10–15 минут, пока капуста не станет мягкой. Готовую овощную смесь оставляют остыть.
К фаршу добавляют рис, тушеные овощи и яйцо, солят, перчат и хорошо перемешивают. Из массы формируют голубцы и выкладывают их в форму, смазанную маслом.
Для соуса смешивают сметану, по желанию майонез, томатную пасту, измельченный чеснок и воду, добавляют соль, перец и немного сахара.
Голубцы заливают готовым соусом и запекают в разогретой до 180°C духовке примерно 30 минут. Во время запекания блюдо один раз поливают соусом, чтобы оно оставалось сочным.
Перед подачей голубцы посыпают свежей зеленью и по желанию добавляют ложечку сметаны.
Практические советы
Молодая капуста делает блюдо нежнее, а предварительное тушение овощей — сочнее. Если нет молодой капусты, можно взять обычную белокочанную, но тогда ее лучше мельче нашинковать и тушить на несколько минут дольше.
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