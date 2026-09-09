Рецепт голубцов в духовке — простой способ приготовить традиционное украинское блюдо нежным и сочным, не проводя много времени у плиты. Секрет — в молодой капусте и сметанно-томатном соусе.

Рецепт голубцов в духовке — способ получить нежное и сочное блюдо без долгого стояния у плиты. Кулинарная блогерка Диана Овинникова поделилась простым вариантом традиционного украинского блюда, которое запекают в духовке с молодой капустой и ароматным сметанно-томатным соусом.

Этот рецепт голубцов удобен тем, что не требует постоянного присмотра: форма с заготовками просто стоит в духовке, пока вы занимаетесь своими делами.

Ингредиенты для голубцов

Для блюда понадобятся: 650 г фарша, 300 г молодой капусты, 100 г сырого риса, одна морковь, одно яйцо, соль и перец по вкусу, а также немного масла для смазывания формы.

Отдельно готовят соус: 150 г сметаны, 100 г майонеза (по желанию), 3 столовые ложки томатной пасты, 400 мл воды, 3 зубчика чеснока, а также соль, сахар и перец по вкусу.

Как приготовить голубцы

Сначала рис отваривают до полуготовности и промывают холодной водой. Молодую капусту мелко шинкуют, а морковь натирают на крупной терке.

Морковь обжаривают 2–3 минуты, добавляют капусту, солят и перчат, накрывают крышкой и тушат 10–15 минут, пока капуста не станет мягкой. Готовую овощную смесь оставляют остыть.

К фаршу добавляют рис, тушеные овощи и яйцо, солят, перчат и хорошо перемешивают. Из массы формируют голубцы и выкладывают их в форму, смазанную маслом.

Для соуса смешивают сметану, по желанию майонез, томатную пасту, измельченный чеснок и воду, добавляют соль, перец и немного сахара.

Голубцы заливают готовым соусом и запекают в разогретой до 180°C духовке примерно 30 минут. Во время запекания блюдо один раз поливают соусом, чтобы оно оставалось сочным.

Перед подачей голубцы посыпают свежей зеленью и по желанию добавляют ложечку сметаны.

Практические советы

Молодая капуста делает блюдо нежнее, а предварительное тушение овощей — сочнее. Если нет молодой капусты, можно взять обычную белокочанную, но тогда ее лучше мельче нашинковать и тушить на несколько минут дольше.

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