Простой рецепт баноша позволяет всего за 30 минут приготовить сытное гуцульское блюдо из кукурузной крупы, сметаны, брынзы и хрустящих шкварок.

Вкусные рецепты украинской кухни пополнились сытным вариантом — простой рецепт баноша позволяет приготовить легендарное блюдо Карпат дома без особых усилий.

Банош — традиционное гуцульское блюдо из кукурузной крупы, которое издавна считают символом домашнего уюта и гастрономической простоты. На его приготовление уходит не больше 30 минут, а калорийность готового блюда составляет 304 ккал на 100 граммов.

Простой рецепт баноша, сообщают на странице borsch_cooking, предусматривает всего несколько простых ингредиентов: 100 граммов сметаны, 200 миллилитров молока, 180 граммов кукурузной крупы, 100 граммов сала, 150 граммов брынзы, а также соль и перец по вкусу.

Сначала в небольшую кастрюлю наливают молоко и прогревают его на среднем огне. Затем добавляют сметану и тщательно перемешивают, чтобы смесь стала однородной, а потом всыпают кукурузную крупу и приправляют солью и перцем.

Крупу варят на маленьком огне около 15 минут, постоянно помешивая. Именно такое помешивание не дает образоваться комочкам и делает банош нежным. Тем временем сало нарезают мелкими кусочками и обжаривают на сковороде до золотистой корочки.

Готовый банош подают щедро посыпанным брынзой и шкварками: нежная кукурузная основа хорошо сочетается с солоноватой брынзой и хрустящими шкварками. Это теплое, сытное и одновременно легкое блюдо, которое подходит и для завтрака, и для ужина.

Чтобы банош получился максимально нежным, советуют брать свежую крупу и сметану средней жирности, а шкварки готовить без лишней соли — брынза сама добавит нужную пикантность. По желанию блюдо можно дополнить грибами, зеленью или домашним копченым сыром.

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