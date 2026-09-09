Простий рецепт баноша дозволяє лише за 30 хвилин приготувати ситну гуцульську страву з кукурудзяної крупи, сметани, бринзи та хрумких шкварок.

Смачні рецепти української кухні поповнилися ситним варіантом — простий рецепт баноша дає змогу приготувати легендарну страву Карпат удома без особливих зусиль.

Банош — традиційна гуцульська страва з кукурудзяної крупи, яку здавна вважають символом домашнього затишку та гастрономічної простоти. На її приготування йде щонайбільше 30 хвилин, а калорійність готової страви становить 304 ккал на 100 грамів.

Простий рецепт баноша, повідомляють на сторінці borsch_cooking, передбачає лише кілька простих інгредієнтів: 100 грамів сметани, 200 мілілітрів молока, 180 грамів кукурудзяної крупи, 100 грамів сала, 150 грамів бринзи, а також сіль і перець за смаком.

Спершу в невелику каструлю наливають молоко й прогрівають його на середньому вогні. Далі додають сметану та ретельно перемішують, щоб суміш стала однорідною, а потім всипають кукурудзяну крупу і приправляють сіллю та перцем.

Крупу варять на маленькому вогні близько 15 хвилин, постійно помішуючи. Саме таке помішування не дає утворитися грудочкам і робить банош ніжним. Тим часом сало нарізають дрібними шматочками та обсмажують на пательні до золотавої скоринки.

Готовий банош подають щедро присипаним бринзою та шкварками: ніжна кукурудзяна основа гарно поєднується із солонуватою бринзою та хрумкими шкварками. Це тепла, ситна й водночас легка страва, яка пасує і для сніданку, і для вечері.

Щоб банош вийшов максимально ніжним, радять брати свіжу крупу та сметану середньої жирності, а шкварки готувати без зайвої солі — бринза сама додасть потрібну пікантність. За бажанням страву можна доповнити грибами, зеленню чи домашнім копченим сиром.

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