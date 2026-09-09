Рецепт домашнего кетчупа из помидоров получится у каждого: полтора часа, несколько простых ингредиентов — и на вашем столе густой соус, который заменит магазинный.

Домашний кетчуп и близко не стоит рядом с магазинным — стоит лишь раз приготовить его самостоятельно, чтобы навсегда отказаться от покупного соуса. По этому рецепту домашнего кетчупа приготовление занимает около полутора часов, а все ингредиенты легко найти на обычной кухне.

Как сообщает 24 Канал со ссылкой на UA Vestnik, для соуса понадобятся: 2 килограмма помидоров, 2 столовые ложки крахмала, 1 чайная ложка соли, 100 граммов сахара, 20 граммов уксуса и 1 столовая ложка приправы для корейской моркови.

Как приготовить кетчуп пошагово

Сначала сделайте томатный сок. Помидоры разрежьте на 4–6 частей, сложите в кастрюлю и варите на среднем огне 30 минут, периодически помешивая. Затем снимите кастрюлю с плиты и дайте массе полностью остыть.

Потом пропустите помидорную смесь через сито, чтобы избавиться от кожуры и семян. Верните сок на плиту и добавьте все остальные ингредиенты, кроме уксуса и крахмала. Овощную массу доведите до кипения и проварите ещё 30 минут.

Крахмал разведите в холодной воде и медленно введите в кастрюлю. Ещё раз доведите всё до кипения, влейте уксус и варите 10 минут. Кетчуп готов.

Как хранить домашний соус

Приправа для корейской моркови придаёт соусу пикантный вкус, поэтому кетчуп получается ароматным и в меру острым. Простерилизуйте банки и разлейте в них горячий соус, закатайте крышками — такая заготовка долго хранится, и домашний кетчуп всегда будет под рукой к мясу, картофелю или бутербродам.