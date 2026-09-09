Мобилизация в Украине продолжается: призыву на военную службу подлежат военнообязанные в возрасте 25–60 лет, за исключением тех, кто имеет надлежащим образом оформленную отсрочку или бронирование. Как оформить отсрочку, на какой срок ее дают и кому статус продлевается автоматически — рассказывает ТСН.

Отсрочка от мобилизации в Украине остается главным вопросом для военнообязанных: во время всеобщей мобилизации призыву подлежат мужчины в возрасте от 25 до 60 лет, кроме тех, кто имеет отсрочку или бронирование. Это два разных механизма с разными основаниями, порядком оформления и сроками действия.

Отсрочка — законное право военнообязанного временно не быть призванным из-за личных обстоятельств или статуса. Полный перечень оснований определен статьей 23 закона о мобилизации: семейные обстоятельства, состояние здоровья, обучение и другие социальные факторы. Это личное право, поэтому инициировать оформление должен сам человек.

Как оформить отсрочку

Самый простой способ — приложение «Резерв+», если категория доступна онлайн. Иначе заявление принимают в любом ЦНАП: администратор сканирует документы и передает их в ТЦК и СП, который принимает решение. С 2025 года ТЦК и СП непосредственно заявления на отсрочку не принимают.

После принятия решения информация об отсрочке появляется в электронном военно-учетном документе — именно он является главным подтверждением. Большинство отсрочек продлевается автоматически: система сверяет данные в госреестрах и обновляет статус без участия человека.

Кто имеет право на отсрочку

Право на отсрочку имеют люди с инвалидностью (закон не разделяет это право по группе), временно непригодные по заключению ВЛК — на 6–12 месяцев, студенты профтехучилищ, колледжей и вузов, а также интерны и докторанты, преподаватели со ставкой не ниже 0,75 и родители трех и более детей до 18 лет.

Отдельную отсрочку могут оформить те, кто ухаживает за человеком с инвалидностью или тяжелобольным, родители ребенка с инвалидностью до 18 лет, а также мужчины, чья жена имеет инвалидность I или II группы.

Если отсрочка не продлилась автоматически

Когда отсрочка должна была продлиться, но этого не произошло, вероятнее всего, в госреестрах отсутствуют или устарели данные. Нужно обновить информацию в реестрах или обратиться в ЦНАП с документами, подтверждающими основание для отсрочки.

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