Мобілізація в Україні триває, і призову на військову службу підлягають військовозобов'язані віком 25–60 років, за винятком тих, хто має належно оформлену відстрочку або бронювання. Як оформити відстрочку, на який термін її дають і кому статус продовжується автоматично — розповідає ТСН.

Відстрочка від мобілізації в Україні залишається головним питанням для військовозобов'язаних: під час загальної мобілізації призову підлягають чоловіки віком від 25 до 60 років, окрім тих, хто має відстрочку чи бронювання. Це два різні механізми з різними підставами, порядком оформлення і термінами дії.

Відстрочка — законне право військовозобов'язаного тимчасово не бути призваним через особисті обставини чи статус. Повний перелік підстав визначений статтею 23 закону про мобілізацію: сімейні обставини, стан здоров'я, навчання та інші соціальні фактори. Це особисте право, тож ініціювати оформлення має сама людина.

Як оформити відстрочку

Найпростіший спосіб — застосунок «Резерв+», якщо категорія доступна онлайн. Інакше заяву приймають у будь-якому ЦНАПі: адміністратор сканує документи та передає їх до ТЦК і СП, який ухвалює рішення. З 2025 року ТЦК та СП безпосередньо заяви на відстрочку не приймають.

Після ухвалення рішення інформація про відстрочку з'являється в електронному військово-обліковому документі — саме він є головним підтвердженням. Більшість відстрочок продовжується автоматично: система звіряє дані в держреєстрах і оновлює статус без участі людини.

Хто має право на відстрочку

Право на відстрочку мають люди з інвалідністю (закон не розмежовує це право за групою), тимчасово непридатні за висновком ВЛК — на 6–12 місяців, студенти профтехів, коледжів і вишів, а також інтерни й докторанти, викладачі зі ставкою не нижче 0,75 та батьки трьох і більше дітей до 18 років.

Окрему відстрочку можуть оформити ті, хто доглядає за людиною з інвалідністю чи тяжкохворим, батьки дитини з інвалідністю до 18 років, а також чоловіки, чия дружина має інвалідність I або II групи.

Якщо відстрочка не продовжилася автоматично

Коли відстрочка мала продовжитися, але цього не сталося, найімовірніше, у держреєстрах відсутні або застарілі дані. Потрібно оновити інформацію в реєстрах або звернутися до ЦНАП із документами, що підтверджують підставу для відстрочки.

Раніше Politeka повідомляла, мобілізація в Україні: юрист пояснив, коли після втрати бронювання можуть доправити на ВЛК.

Також Politeka повідомляла, мобілізація та відстрочка для аспірантів: суд вирішив, чи можуть призвати та як правильно оформити документи.