Рецепт маринованих огірків — це класика української консервації, яка дає хрумкі плоди з яскравим кисло-солодким смаком. Розповідаємо перевірені пропорції маринаду та покроковий процес заготовки на зиму.

Рецепт салату з капусти — лише один із прикладів простих осінніх заготовок, які українці роблять щороку. Не менш популярним залишається рецепт маринованих огірків: плоди виходять хрумкими, з яскравим кисло-солодким смаком і стійким ароматом спецій.

Як підготувати огірки та банки

Огірки ретельно миють, а щоб вони стали пружнішими, їх можна замочити на кілька годин у холодній воді. Банки й кришки стерилізують. На дно кожної банки кладуть традиційний набір спецій: кріп, часник, лавровий лист, горошини чорного перцю, гвоздику і листя хрону. За бажанням додають гірчичні зерна або скибочки цибулі — вони підсилюють аромат маринаду.

Пропорції маринаду на 1 літр води

Для маринаду беруть воду, оцет (столовий 9% або яблучний), цукор і сіль. За перевіреними пропорціями, які наводить ТСН, на один літр води потрібно 1–2 столові ложки солі, 2–3 столові ложки цукру та 50–100 мл оцту. Співвідношення регулюють за смаком: більше цукру дає солодший розсіл, а більше оцту — різкішу кислинку. Готовий маринад доводять до кипіння.

Як закочувати мариновані огірки

Огірки щільно укладають у банки та заливають гарячим маринадом доверху, щоб рідина повністю покривала плоди. Далі банки накривають кришками й ставлять у велику каструлю з гарячою водою — вона має доходити до «плічок» банок. Стерилізують від 10 до 20 хвилин від моменту закипання води, залежно від об'єму банки.

Що зробити після стерилізації

Після стерилізації кришки щільно закручують, банки перевертають догори дном і укутують до повного охолодження. Охолоджені банки зберігають у прохолодному темному місці — льосі, коморі або на балконі. Готові огірки подають як самостійну закуску, додають до салатів і святкових страв.

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