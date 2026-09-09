Домашнюю колбасу можно приготовить вдвое дешевле магазинной — а быстрый рецепт докторской колбасы позволяет повторить классический вкус из говядины и полужирной свинины прямо дома.

Проверенный рецепт опубликовали на профильном сайте Craftstore, который специализируется на оборудовании и ингредиентах для мясопереработки. Главное преимущество варианта — минимум продуктов и понятная последовательность действий.

Что нужно для приготовления

Для домашней докторской колбасы понадобится немного ингредиентов — вот полный список с точными пропорциями:

говядина — 250 г;

полужирная свинина — 750 г;

соль нитритная (0,6%) пополам с поваренной — 18 г;

комплексная смесь для докторской колбасы — 6 г;

фосфат — 3 г;

молоко охлаждённое — 150 мл.

Пошаговый рецепт

Прежде всего всё сырьё и молоко перед фаршеванием хорошо охлаждают — при необходимости можно даже слегка подморозить. Это нужно, чтобы фарш не перегревался во время вымешивания.

Затем мясо режут на небольшие кусочки и пропускают через мясорубку с самой мелкой решёткой дважды, чтобы масса получилась максимально однородной и нежной.

Полученный фарш перекладывают в чашу миксера, добавляют комплексную смесь, молоко и фосфат, а затем вымешивают до вязкого однородного состояния. Главное — не превысить температуру фарша 7–10 °C, ведь она поднимается очень быстро. Чтобы снизить её, вымешивание делают в несколько этапов с охлаждением в морозилке.

Формование и отепление

Готовый фарш нужно максимально плотно набить в оболочку. Для этого оболочку режут на отрезки нужной длины, завязывают с одной стороны и с помощью колбасного шприца плотно набивают фарш. Затем завязывают с другой стороны, а полученные батоны подвешивают на 1–1,5 часа при комнатной температуре на отепление.

Что делать после отепления

После отепления батоны подвергают термической обработке: колбасу отваривают до готовности, а затем охлаждают. Готовую домашнюю докторскую колбасу нарезают сразу или хранят в холодильнике несколько дней.

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