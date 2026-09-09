Судебная практика подтверждает: территориальный центр комплектования не вправе самостоятельно отменять заключение военно-врачебной комиссии. Такое решение принимает только штатная или Центральная ВВК, а незаконные приказы военкоматов успешно оспаривают через суд.

Судебная практика по ТЦК подтверждает, что территориальный центр комплектования не имеет полномочий самостоятельно отменять заключение военно-врачебной комиссии (ВВК). Отменить или пересмотреть такое решение может только штатная или Центральная военно-врачебная комиссия.

Об этом говорится в анализе судебной практики «Судебно-юридической газеты». По делу № 320/26731/25 территориальный центр комплектования самовольно издал приказ об отмене предыдущего заключения ВВК о непригодности к службе и вернул мужчину на воинский учет. Суд постановил, что начальник военкомата таких полномочий не имеет, а сведения об исключении из учета обязали восстановить.

Юристы напоминают: сам факт установленной инвалидности не является автоматическим основанием для исключения из воинского учета. По Закону «О воинской обязанности и военной службе» исключить можно лишь из-за прекращения гражданства, достижения предельного возраста, смерти, признания безвестно отсутствующим — либо если ВВК приняла решение о полной непригодности. Инвалидности в этом перечне нет, поэтому человек формально остается военнообязанным.

В то же время заключение «годен» никоим образом не дает ТЦК права на принудительную мобилизацию человека с инвалидностью. Закон «О мобилизационной подготовке и мобилизации» и постановление правительства № 560 гарантируют неприкосновенность людей с любой группой инвалидности. Призвать такого гражданина можно исключительно по его личному желанию и только на контрактную службу.

Судебная практика знает и другие показательные решения. По делу № 440/2188/25 ТЦК мобилизовал «годного» мужчину, имевшего II группу инвалидности. Апелляционный суд установил, что во время осмотра врачи не провели необходимые исследования и неправильно оформили медицинскую карту. Решение ВВК отменили и обязали провести повторный осмотр.

По делу № 946/7583/25 мужчину с III группой инвалидности признали годным. Он подал жалобу в Центральную ВВК, но получил лишь обычное письмо. Суд признал такое бездействие противоправным и обязал вышестоящий орган надлежащим образом рассмотреть жалобу, изучить первичные документы и вынести мотивированное постановление.

Как защитить свои права при прохождении ВВК

Чтобы минимизировать риски незаконной мобилизации, юристы советуют прежде всего проверить свои данные в реестре «Оберег» через приложение «Резерв+». Если статус инвалидности не отображается, следует подать в военкомат соответствующие справки и написать заявление на отсрочку по порядку № 560.

При прохождении медкомиссии предоставьте врачам все документы, послужившие основанием для установления инвалидности, и следите, чтобы жалобы фиксировались в медицинской карте. Если врачи проигнорировали заболевания и выдали заключение «годен», его нужно обжаловать — сначала в вышестоящую штатную ВВК или Центральную ВВК, указав, какие документы не учли и какие процедуры нарушили. Если это не помогло, гражданин имеет право обратиться в суд, который проверит законность действий комиссии.

Важно помнить: даже если военнообязанный обновил фактический адрес в «Резерв+» и сформировал электронное направление на ВВК, на медосмотр его все равно будут ждать по месту официальной регистрации, а не там, где он фактически живет. После переезда нужно в течение семи дней встать на учет по новому месту жительства.

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