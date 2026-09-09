Клієнт Ощадбанку може несподівано втратити доступ до грошей на картці через фінансовий моніторинг, арешт коштів виконавцем або застарілі дані — для розблокування знадобляться різні документи.

Змінити банк для пенсій і субсидій українців просили заздалегідь, однак банківських несподіванок не меншає: клієнт Ощадбанку може раптово втратити доступ до грошей на картці, і порядок повернення коштів залежить від конкретної причини блокування.

Чому банк обмежує доступ до картки

Найчастіше обмеження пов'язані з фінансовим моніторингом. Банк перевіряє операції, які виглядають нетиповими: наприклад, численні перекази невеликих сум від різних людей або разове зарахування значної суми. У такому разі доведеться підтвердити законне походження коштів.

Ще одна причина — арешт коштів виконавчою службою через борги за аліментами, комунальними послугами, штрафами чи судовими зобов'язаннями. Постанову про арешт державний або приватний виконавець надсилає банку, і той зобов'язаний її виконати.

Доступ також обмежують через неактуальні персональні дані, якщо закінчився строк дії документа, а нові дані не внесли до системи. Окремо банк може тимчасово заблокувати операції через підозру на шахрайство — кілька невдалих спроб введення ПІН-коду чи вхід із нового пристрою, а також після завершення строку дії пластикової картки.

Які документи потрібні для розблокування

Перелік документів залежить від причини блокування, пояснюють у виданні «На пенсії» з посиланням на поради юристів. Для актуалізації даних знадобляться паспорт громадянина України або ID-картка та реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП).

Після фінмоніторингу банк може попросити довідку про зарплату, документи про доходи, декларацію, договір купівлі-продажу майна або документи про отримання офіційних виплат. Якщо кошти заарештували за борги, потрібна постанова виконавця про зняття арешту або відповідне рішення суду.

Що робити, якщо картку вже заблокували

Спершу з'ясуйте причину — через мобільний застосунок Ощадбанку або за телефоном гарячої лінії 0 800 210 800. Питання з безпекою чи ПІН-кодом зазвичай вирішують дистанційно через оператора за кодовим словом. Через фінмоніторинг або актуалізацію даних доведеться звернутися до відділення з документами.

Перебуваючи за кордоном, можна доручити представнику вирішити питання у відділенні за нотаріальною довіреністю. При цьому блокування не означає, що гроші зникли: зазвичай обмежуються конкретні операції, а кошти залишаються на рахунку до з'ясування обставин.