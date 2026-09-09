Рецепт быстрой пиццы на сковороде мы уже публиковали — а домашняя пицца на дрожжевом тесте готовится чуть дольше, зато получается, как из печи пиццерии. Главный секрет — не только правильное тесто, но и тонкий слой кукурузной муки на противне, который делает низ хрустящим и не даёт коржу прилипнуть.
Домашняя пицца удобна тем, что начинку можно собрать из любых любимых продуктов. Рецепт рассчитан примерно на три коржа диаметром 20 см, поэтому можно сразу сделать несколько вариантов — сытный с ветчиной и лёгкий овощной.
Ингредиенты для домашней пиццы
Для теста:
- 180 мл тёплой воды;
- 1 столовая ложка сухих активных дрожжей;
- ½ столовой ложки мёда;
- 1½ столовой ложки оливкового масла и ещё немного для смазывания;
- примерно 275 г пшеничной муки (2 стакана и 2 столовые ложки);
- ¾ чайной ложки соли;
- ¼ стакана кукурузной муки для противня (примерно 4 столовые ложки).
Для соуса:
- 360 мл готового томатного соуса (маринара);
- 1 зубчик чеснока;
- ¼ чайной ложки орегано (по желанию).
Для начинки (на выбор):
- моцарелла;
- ветчина или пепперони;
- шампиньоны;
- маслины или оливки;
- красный лук;
- помидоры;
- сладкий перец;
- твёрдый сыр — по желанию.
Как приготовить домашнюю пиццу: пошагово
Шаг 1. В большой миске смешайте тёплую воду с дрожжами и оставьте примерно на 7 минут, чтобы дрожжи активировались. Вода не должна быть горячей, иначе они погибнут.
Шаг 2. Добавьте мёд и оливковое масло и перемешайте венчиком. Всыпьте муку, затем соль и замесите тесто до однородности — руками или миксером с насадкой-крюком на низкой скорости. Тесто должно оставаться слегка липким.
Шаг 3. Накройте тесто пищевой плёнкой и оставьте в тёплом месте, пока оно не увеличится вдвое: 45–60 минут при комнатной температуре или 25–30 минут в тёплой духовке (около 38 °C).
Шаг 4. Пока тесто подходит, приготовьте соус. Соедините томатный соус с измельчённым чесноком и орегано в небольшой кастрюле и томите на слабом огне, пока объём не уменьшится примерно на треть. Соус должен загустеть, иначе пицца получится слишком влажной.
Шаг 5. Щедро посыпьте противни кукурузной мукой — это сделает корж более хрустящим и не даст ему прилипнуть. Смажьте рабочую поверхность и руки оливковым маслом.
Шаг 6. Выложите тесто на смазанную поверхность и разделите на три равные части. Сформируйте руками коржи диаметром около 20 см и перенесите на подготовленные противни.
Шаг 7. Распределите по каждому коржу треть соуса, оставляя по краю бортик примерно 1 см. Выложите щедрый слой моцареллы и любимую начинку.
Шаг 8. Выпекайте пиццу в разогретой до 215 °C духовке около 15 минут, пока корж не станет хрустящим, а сыр не расплавится и местами не подрумянится.
Готовую домашнюю пиццу лучше всего подавать сразу, горячей. Для овощного варианта с фетой после выпекания посыпьте корж раскрошенным сыром и сбрызните оливковым маслом — вкус станет ярче.
Ранее Politeka сообщала, с таким тестом пицца получится идеальной.
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