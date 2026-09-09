Пицца дома получается особенно вкусной, если замесить тесто своими руками, а хрустящую корочку обеспечивает одна простая деталь, о которой часто забывают.

Рецепт быстрой пиццы на сковороде мы уже публиковали — а домашняя пицца на дрожжевом тесте готовится чуть дольше, зато получается, как из печи пиццерии. Главный секрет — не только правильное тесто, но и тонкий слой кукурузной муки на противне, который делает низ хрустящим и не даёт коржу прилипнуть.

Домашняя пицца удобна тем, что начинку можно собрать из любых любимых продуктов. Рецепт рассчитан примерно на три коржа диаметром 20 см, поэтому можно сразу сделать несколько вариантов — сытный с ветчиной и лёгкий овощной.

Ингредиенты для домашней пиццы

Для теста:

180 мл тёплой воды;

1 столовая ложка сухих активных дрожжей;

½ столовой ложки мёда;

1½ столовой ложки оливкового масла и ещё немного для смазывания;

примерно 275 г пшеничной муки (2 стакана и 2 столовые ложки);

¾ чайной ложки соли;

¼ стакана кукурузной муки для противня (примерно 4 столовые ложки).

Для соуса:

360 мл готового томатного соуса (маринара);

1 зубчик чеснока;

¼ чайной ложки орегано (по желанию).

Для начинки (на выбор):

моцарелла;

ветчина или пепперони;

шампиньоны;

маслины или оливки;

красный лук;

помидоры;

сладкий перец;

твёрдый сыр — по желанию.

Как приготовить домашнюю пиццу: пошагово

Шаг 1. В большой миске смешайте тёплую воду с дрожжами и оставьте примерно на 7 минут, чтобы дрожжи активировались. Вода не должна быть горячей, иначе они погибнут.

Шаг 2. Добавьте мёд и оливковое масло и перемешайте венчиком. Всыпьте муку, затем соль и замесите тесто до однородности — руками или миксером с насадкой-крюком на низкой скорости. Тесто должно оставаться слегка липким.

Шаг 3. Накройте тесто пищевой плёнкой и оставьте в тёплом месте, пока оно не увеличится вдвое: 45–60 минут при комнатной температуре или 25–30 минут в тёплой духовке (около 38 °C).

Шаг 4. Пока тесто подходит, приготовьте соус. Соедините томатный соус с измельчённым чесноком и орегано в небольшой кастрюле и томите на слабом огне, пока объём не уменьшится примерно на треть. Соус должен загустеть, иначе пицца получится слишком влажной.

Шаг 5. Щедро посыпьте противни кукурузной мукой — это сделает корж более хрустящим и не даст ему прилипнуть. Смажьте рабочую поверхность и руки оливковым маслом.

Шаг 6. Выложите тесто на смазанную поверхность и разделите на три равные части. Сформируйте руками коржи диаметром около 20 см и перенесите на подготовленные противни.

Шаг 7. Распределите по каждому коржу треть соуса, оставляя по краю бортик примерно 1 см. Выложите щедрый слой моцареллы и любимую начинку.

Шаг 8. Выпекайте пиццу в разогретой до 215 °C духовке около 15 минут, пока корж не станет хрустящим, а сыр не расплавится и местами не подрумянится.

Готовую домашнюю пиццу лучше всего подавать сразу, горячей. Для овощного варианта с фетой после выпекания посыпьте корж раскрошенным сыром и сбрызните оливковым маслом — вкус станет ярче.

Ранее Politeka сообщала, с таким тестом пицца получится идеальной.

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