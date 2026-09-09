Неработающие пенсионеры, пострадавшие вследствие аварии на ЧАЭС, в 2026 году могут получить ежемесячную доплату к пенсии в размере 2 595 гривен — теперь оформить её можно даже при утере документов.

Увеличить выплаты к пенсии теперь можно даже без части документов: в 2026 году правительство запустило экспериментальный проект для тех, кто потерял бумаги или чьих данных нет в государственных реестрах.

Ежемесячную доплату в размере 2 595 гривен назначают неработающим людям со статусом пострадавших вследствие аварии на ЧАЭС, как отмечает Пенсионный фонд. Речь о тех, кто по состоянию на 26 апреля 1986 года или в период до 1 января 1993 года фактически проживал в зонах безусловного (обязательного) либо гарантированного добровольного отселения.

Раньше отсутствие записи в Едином государственном демографическом реестре или в базах Государственной миграционной службы было основанием для отказа. В 2026 году ситуацию изменили: факт проживания будут подтверждать временные комиссии при областных военных администрациях (ОВА).

Сумма надбавки привязана к прожиточному минимуму для лиц, утративших трудоспособность, и после его повышения составляет 2 595 гривен в месяц. Как сообщает «На пенсії», оформить назначение разрешили даже если утерян паспорт гражданина Украины, нет сведений в реестрах или человек проживал вместе с родителями без отдельной регистрации.

Как оформить надбавку

Для оформления следует обратиться во временные комиссии при областных военных администрациях по месту жительства. Именно они восстанавливают утраченные сведения в реестрах территориальных общин.

Механизм обновления данных будет действовать до 30 сентября 2026 года. Тем, кто имеет право на доплату, советуют не медлить и подать документы заранее, чтобы успеть до завершения проекта.

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