Смартфон, который не включается или разряжается за считанные часы — знакомая беда. Чтобы понять, какие приложения больше всего садят батарею смартфона, стоит посмотреть на фоновую активность программ: именно она незаметно «съедает» заряд, даже когда гаджет лежит без дела.
Как сообщает Mysterium VPN, больше всего энергии потребляют популярные программы, которые обновляют ленту, присылают уведомления и используют геолокацию в фоновом режиме.
Соцсети — главные «обжоры» заряда
Среди лидеров по расходу батареи — Facebook. Соцсеть постоянно обновляет ленту, присылает сообщения и синхронизирует данные, поэтому аккумулятор разряжается даже без активного использования. Специалисты советуют отключить фоновые обновления или перейти на версию Facebook Lite.
Instagram «любит» батарею не меньше: автовоспроизведение видео, просмотр фото и постоянная фоновая активность забирают немало заряда. Помогает отключение автовоспроизведения видео и ограничение фоновых данных.
Камера, GPS и навигация
Snapchat быстро «садит» аккумулятор из-за постоянной работы камеры, GPS и сообщений. Лучше всего снизить нагрузку, отключив геолокацию и уменьшив частоту уведомлений.
Навигационные приложения, такие как Google Maps, особенно энергозатратны при использовании GPS в реальном времени. Для экономии загружайте офлайн-карты и отключайте геолокацию, когда навигация не нужна.
Видеоплатформы разряжают за считанные часы
TikTok постоянно загружает высококачественный контент и присылает push-уведомления, из-за чего батарея может сесть за считанные часы. Помогает ограничение фоновых данных и лимит времени использования.
YouTube активно расходует заряд из-за постоянной загрузки новых видеорекомендаций. Уменьшение качества воспроизведения и сокращение времени просмотра помогают сэкономить энергию.
Мессенджеры тоже не оставляют смартфон в покое. WhatsApp разряжает аккумулятор синхронизацией сообщений, медиафайлов и активными звонками. Ограничьте фоновую активность и отключите лишние уведомления.
Как продлить работу батареи
- Отключите фоновые обновления для соцсетей.
- Загружайте офлайн-карты вместо постоянного GPS.
- Ограничьте автовоспроизведение видео и снизьте качество потокового видео.
- Уменьшите частоту push-уведомлений.
Итак, больше всего энергии расходуют соцсети, мессенджеры, навигационные сервисы и видеоплатформы. Контролируйте активность приложений, отключайте фоновые процессы — и смартфон будет работать дольше.
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