Какие приложения больше всего садят батарею смартфона — вопрос, который волнует каждого владельца гаджета: даже самые современные модели быстро теряют заряд из-за «тяжёлых» программ, работающих в фоновом режиме и активно синхронизирующих данные. Эксперты назвали семь главных «обжор» аккумулятора и объяснили, как продлить его работу.

Смартфон, который не включается или разряжается за считанные часы — знакомая беда. Чтобы понять, какие приложения больше всего садят батарею смартфона, стоит посмотреть на фоновую активность программ: именно она незаметно «съедает» заряд, даже когда гаджет лежит без дела.

Как сообщает Mysterium VPN, больше всего энергии потребляют популярные программы, которые обновляют ленту, присылают уведомления и используют геолокацию в фоновом режиме.

Соцсети — главные «обжоры» заряда

Среди лидеров по расходу батареи — Facebook. Соцсеть постоянно обновляет ленту, присылает сообщения и синхронизирует данные, поэтому аккумулятор разряжается даже без активного использования. Специалисты советуют отключить фоновые обновления или перейти на версию Facebook Lite.

Instagram «любит» батарею не меньше: автовоспроизведение видео, просмотр фото и постоянная фоновая активность забирают немало заряда. Помогает отключение автовоспроизведения видео и ограничение фоновых данных.

Камера, GPS и навигация

Snapchat быстро «садит» аккумулятор из-за постоянной работы камеры, GPS и сообщений. Лучше всего снизить нагрузку, отключив геолокацию и уменьшив частоту уведомлений.

Навигационные приложения, такие как Google Maps, особенно энергозатратны при использовании GPS в реальном времени. Для экономии загружайте офлайн-карты и отключайте геолокацию, когда навигация не нужна.

Видеоплатформы разряжают за считанные часы

TikTok постоянно загружает высококачественный контент и присылает push-уведомления, из-за чего батарея может сесть за считанные часы. Помогает ограничение фоновых данных и лимит времени использования.

YouTube активно расходует заряд из-за постоянной загрузки новых видеорекомендаций. Уменьшение качества воспроизведения и сокращение времени просмотра помогают сэкономить энергию.

Мессенджеры тоже не оставляют смартфон в покое. WhatsApp разряжает аккумулятор синхронизацией сообщений, медиафайлов и активными звонками. Ограничьте фоновую активность и отключите лишние уведомления.

Как продлить работу батареи

Отключите фоновые обновления для соцсетей.

Загружайте офлайн-карты вместо постоянного GPS.

Ограничьте автовоспроизведение видео и снизьте качество потокового видео.

Уменьшите частоту push-уведомлений.

Итак, больше всего энергии расходуют соцсети, мессенджеры, навигационные сервисы и видеоплатформы. Контролируйте активность приложений, отключайте фоновые процессы — и смартфон будет работать дольше.

Ранее Politeka сообщала, как ускорить медленный смартфон.

Также Politeka сообщала, как нельзя заряжать смартфон.