Які додатки найбільше садять батарею смартфона — питання, що хвилює кожного власника гаджета: навіть найсучасніші моделі швидко втрачають заряд через «важкі» програми, які працюють у фоновому режимі та активно синхронізують дані. Експерти назвали сім головних «ненажер» акумулятора та пояснили, як продовжити його роботу.

Смартфон, який не вмикається чи розряджається за лічені години — знайома біда. Щоб зрозуміти, які додатки найбільше садять батарею смартфона, варто поглянути на фонову активність програм: саме вона непомітно «з'їдає» заряд, навіть коли гаджет лежить без діла.

Як повідомляє Mysterium VPN, найбільше енергії споживають популярні програми, що оновлюють стрічку, надсилають сповіщення та використовують геолокацію у фоновому режимі.

Соцмережі — головні «ненажери» заряду

Серед лідерів за витратами батареї — Facebook. Соцмережа постійно оновлює стрічку, надсилає повідомлення і синхронізує дані, тож акумулятор розряджається навіть без активного користування. Фахівці радять вимкнути фонові оновлення або перейти на версію Facebook Lite.

Instagram «любить» батарею не менше: автовідтворення відео, перегляд фото та постійна фонова активність забирають чимало заряду. Допомагає вимкнення автовідтворення відео та обмеження фонових даних.

Камера, GPS і навігація

Snapchat швидко «садить» акумулятор через постійну роботу камери, GPS та повідомлень. Найкраще знизити навантаження, відключивши геолокацію та зменшивши частоту сповіщень.

Навігаційні додатки, як-от Google Maps, особливо енерговитратні під час використання GPS у реальному часі. Для економії завантажуйте офлайн-карти та вимикайте геолокацію, коли навігація не потрібна.

Відеоплатформи розряджають за лічені години

TikTok постійно завантажує високоякісний контент і надсилає push-сповіщення, через що батарея може сісти за лічені години. Допомагає обмеження фонових даних і ліміт часу використання.

YouTube активно споживає заряд через постійне завантаження нових відеорекомендацій. Зменшення якості відтворення та скорочення часу перегляду допомагають заощадити енергію.

Месенджери теж не залишають смартфон у спокої. WhatsApp розряджає акумулятор синхронізацією повідомлень, медіафайлів та активними дзвінками. Обмежте фонову активність і відключіть зайві сповіщення.

Як продовжити роботу батареї

Вимкніть фонові оновлення для соцмереж.

Завантажуйте офлайн-карти замість постійного GPS.

Обмежте автовідтворення відео та знизьте якість потокового відео.

Зменшіть частоту push-сповіщень.

Отже, найбільше енергії витрачають соцмережі, месенджери, навігаційні сервіси та відеоплатформи. Контролюйте активність додатків, вимикайте фонові процеси — і смартфон працюватиме довше.

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