На Волыни стартовал массовый сбор картофеля, и хотя длительная жара отразилась на урожае, в Волынской ОВА не подтвердили потерю 40% и заверяют, что дефицита не будет.

Незаконную вырубку леса на Волыни выявили на этой неделе экологи, а тем временем в области стартовал массовый сбор картофеля. Длительная жара и нехватка влаги ударили по посевам, однако в Волынской ОВА дефицита не прогнозируют.

По данным департамента агропромышленного развития Волынской ОВА, под урожай 2026 года в области посадили 42,5 тысячи гектаров картофеля. Из них лишь 530 гектаров приходится на сельскохозяйственные предприятия. Окончательно оценить нынешний урожай пока невозможно — основной сбор только начинается.

Что говорят фермеры о «пестром» урожае

Журналисты ВСН пообщались с волынским фермером Русланом Хомичем. По его словам, ситуация на полях очень разная: в одних хозяйствах картофель уродил лучше, в других — хуже, а кое-где клубни остались мелкими.

«Настолько пестрый урожай, себе не представляете. У кого-то есть, у кого-то нет, у кого-то маленькая, у кого-то большая», — рассказал фермер. В его хозяйстве в этом году посадили четыре гектара картофеля одного сорта, и сейчас его не спешат полностью выкапывать, ведь часть растений еще имеет зеленые листья и продолжает вегетацию.

Как жара повлияла на урожай

Основная причина неравномерного урожая — длительная жара и засуха. Из-за высоких температур часть картофеля преждевременно остановила вегетацию: растения, которые могли бы еще расти и формировать клубни, начали отмирать раньше.

«Волынь очень пострадала от жары. Много картофеля остановило вегетацию и умерло раньше. То есть они должны были еще расти и расти», — пояснил Руслан Хомич. Лишь после дождей часть растений продолжила рост, поэтому на отдельных полях сбор сознательно откладывают, чтобы клубни успели набрать массу.

Грозит ли Волыни дефицит картофеля

В департаменте агропромышленного развития Волынской ОВА отметили, что нынешний урожай ожидают примерно на уровне прошлого года: «Ожидаемый урожай картофеля в этом году прогнозируется на уровне прошлого года, возможно несколько меньший, но не существенно».

Ранее в информационном пространстве появлялись оценки о возможном недоборе около 40% урожая из-за жары. Однако в Волынской ОВА такие прогнозы не подтверждают: в департаменте говорят, что оснований для такого вывода нет, а актов о гибели или повреждении посевов картофеля не поступало.

Поэтому дефицита картофеля на Волыни пока не прогнозируют — ожидаемого урожая, по оценке администрации, должно быть достаточно для внутреннего потребления. Окончательная картина станет понятнее после завершения основного сезона сбора.

Ранее Politeka сообщала, повышение тарифа на воду в Волынской области: как выросли цены в платежках.