Мобилизация в Украине продолжается, и многие военнообязанные до сих пор не знают, получат ли новую повестку после уплаты штрафа в приложении «Резерв+». Юристы объяснили, как работает этот механизм и исчезает ли обязанность являться по повесткам.

Права военных и мобилизация — тема, важная для многих украинцев. Как сообщает ТСН со ссылкой на «Судебно-юридическую газету», уплата штрафа через приложение «Резерв+» снимает статус «красная лента» и закрывает конкретное нарушение воинского учета — например, неявку по повестке.

В системе исчезают основания для принудительной доставки сотрудниками Национальной полиции именно из-за этого нарушения. Однако сама уплата не освобождает военнообязанного от дальнейших требований мобилизации и правил воинского учета.

Новая повестка после уплаты штрафа — возможна ли? Да. Оплата закрывает лишь одно конкретное нарушение, поэтому обязанность являться по новым вызовам сохраняется. Новую повестку могут вручить в любой момент.

Если после оплаты проигнорировать уже новую повестку, последствия будут серьезнее: новый штраф, повторное появление статуса «красная лента», а за систематическое игнорирование — уголовная ответственность.

Что делать, если штраф уплачен офлайн

Если штраф уплачен офлайн, а территориальный центр комплектования еще не внес оплату в реестр, статус может не обновиться автоматически. В таком случае рекомендуется иметь при себе квитанцию об оплате.

За систематическое уклонение Уголовный кодекс Украины предусматривает ответственность: статья 336 — за уклонение от призыва, статья 337 — за уклонение от воинского учета, учебных или специальных сборов.

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