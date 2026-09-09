Мобілізація в Україні триває, і багато військовозобов'язаних досі не знають, чи отримають нову повістку після сплати штрафу в застосунку «Резерв+». Юристи пояснили, як працює цей механізм і чи зникає обов'язок з'являтися за повістками.

Права військових та мобілізація — тема, що важлива для багатьох українців. Як повідомляє ТСН з посиланням на «Судово-юридичну газету», сплата штрафу через застосунок «Резерв+» знімає статус «червона стрічка» і закриває конкретне порушення військового обліку — наприклад, неявку за повісткою.

У системі зникають підстави для примусового доставлення працівниками Національної поліції саме через це порушення. Утім, сама сплата не звільняє військовозобов'язаного від подальших вимог мобілізації та правил військового обліку.

Нова повістка після сплати штрафу — чи можлива? Так. Оплата закриває лише одне конкретне порушення, тож обов'язок з'являтися за новими викликами залишається. Нову повістку можуть вручити у будь-який момент.

Якщо після оплати проігнорувати вже нову повістку, наслідки будуть серйознішими: новий штраф, повторна поява статусу «червона стрічка», а за систематичне ігнорування — кримінальна відповідальність.

Що робити, якщо штраф сплачено офлайн

Коли штраф сплачено офлайн, а територіальний центр комплектування ще не вніс оплату до реєстру, статус може не оновитися автоматично. У такому разі рекомендується мати при собі квитанцію про оплату.

За систематичне ухилення Кримінальний кодекс України передбачає відповідальність: стаття 336 — за ухилення від призову, стаття 337 — за ухилення від військового обліку, навчальних чи спеціальних зборів.

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