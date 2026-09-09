Під час повітряної тривоги працівники часто не знають, чи зобов'язані вони працювати і як оплачується час, проведений в укритті. Пояснюємо головні права та нові правила дворівневої системи тривог.

Права українців на роботі під час повітряної тривоги стають дедалі актуальнішими: держава запроваджує нову дворівневу систему оповіщення, тож працівникам важливо розуміти, що буде із зарплатою, якщо доведеться йти в укриття.

Два рівні тривоги: коли можна працювати

Уряд повністю оновлює систему оповіщення, щоб дати людям і бізнесу більшу передбачуваність. Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на прем'єр-міністра Сергія Корецького, запроваджують два рівні: жовтий оголошуватимуть, як правило, під час нальоту ворожих дронів, а червоний — у разі ракетної небезпеки, балістичних атак і масованих обстрілів.

«Економіка має працювати, податки надходити до бюджету, а люди отримувати зарплати. Саме тому під час жовтого рівня тривоги бізнес зможе продовжувати роботу за умови суворого дотримання вимог безпеки», — зазначив очільник уряду.

Обов'язкова умова — доступ персоналу й відвідувачів до укриттів. Підприємствам, у яких укриттів немає, дають 3 місяці на вирішення цього питання.

Чи можна не працювати під час тривоги

За нормами трудового законодавства працівник має право залишити робоче місце та перейти в укриття, коли оголошено повітряну тривогу. Роботодавець не може змушувати людину працювати в умовах прямої загрози життю та здоров'ю — він зобов'язаний забезпечити безпечні умови.

Водночас, якщо підприємство продовжує роботу під час «жовтого» рівня і працівник може виконувати обов'язки дистанційно або в безпечному місці з укриттям, робота триває у звичайному режимі.

Що буде із зарплатою

Час перебування в укритті в робочі години оплачується як робочий, адже зупинка сталася не з вини працівника. Якщо ж через тривогу роботу повністю припинено й це оформлено як простій не з вини працівника, такий час оплачують у розмірі не нижче двох третин тарифної ставки.

Окрема ситуація — відключення світла, через яке працівник фізично не може виконувати роботу. Такий період теж, як правило, визнають простоєм, і він оплачується, а не залишає людину без грошей.

Що робити працівнику

Практичні кроки, які радять юристи:

Повідомити керівника про перехід в укриття під час тривоги.

Зафіксувати факт перебування в укритті — скриншот сповіщення чи запис у табелі.

Якщо роботодавець відмовляється оплачувати час тривоги або примушує працювати під загрозою — звернутися до Держпраці або до суду.

Києву уряд також рекомендував забезпечити роботу метро під час «жовтого» рівня тривоги та збільшити кількість наземного транспорту, щоб люди могли дістатися до роботи й укриттів. Крім того, комендантську годину пропонують скоротити до 01:00–05:00.

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