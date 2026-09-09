Рецепт домашньої аджики — це поєднання стиглих помідорів, моркви, яблук і гострого перцю. Готується просто, а з'їдається швидше, ніж ви встигаєте розкласти по банках.

Рецепт салату з капусти зі смачною заправкою ми вже публікували, а тепер на черзі гостріша заготовка. Рецепт домашньої аджики поєднує стиглі помідори, моркву, яблука та пекучий перець, тож така закуска зникає зі столу першою.

Головний секрет — у балансі солодкого й гострого. Яблука та цукор пом'якшують пекучість, а часник із червоним перцем дають ту саму вогняну нотку, за яку аджику люблять.

Таким перевіреним рецептом діляться на YouTube-каналі фудблогерки Ірини Онишкевич. Спосіб простий і не потребує рідкісних продуктів.

Інгредієнти

помідори — 2,5 кг

морква — 0,5 кг

болгарський перець — 0,5 кг

яблука — 0,5 кг

червоний гострий перець — 2–3 шт.

часник — 200 г

олія — 200 г

цукор — 100 г

сіль — 30 г

оцет 9% — 100 мл

Як готувати

Спочатку помідори пропустіть через соковижималку — потрібна лише м'якоть. Те саме зробіть із яблуками. Отриману масу влийте в каструлю та ретельно перемішайте.

Болгарський перець очистьте і разом із часником пропустіть через м'ясорубку. Моркву натріть, додайте в каструлю та поставте на вогонь. Періодично помішуючи, варіть півтори години.

Далі додайте олію, цукор і сіль — варіть ще 40 хвилин. Наприкінці влийте оцет і з моменту закипання тримайте на вогні рівно 10 хвилин. Готову аджику розлийте по стерилізованих банках.

Скільки зберігається аджика

Завдяки оцту та тривалій варці заготовка спокійно стоїть усю зиму в прохолодному темному місці. Відкриту банку тримайте в холодильнику.





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