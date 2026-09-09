Рецепт салату з капусти зі смачною заправкою ми вже публікували, а тепер на черзі гостріша заготовка. Рецепт домашньої аджики поєднує стиглі помідори, моркву, яблука та пекучий перець, тож така закуска зникає зі столу першою.
Головний секрет — у балансі солодкого й гострого. Яблука та цукор пом'якшують пекучість, а часник із червоним перцем дають ту саму вогняну нотку, за яку аджику люблять.
Таким перевіреним рецептом діляться на YouTube-каналі фудблогерки Ірини Онишкевич. Спосіб простий і не потребує рідкісних продуктів.
Інгредієнти
- помідори — 2,5 кг
- морква — 0,5 кг
- болгарський перець — 0,5 кг
- яблука — 0,5 кг
- червоний гострий перець — 2–3 шт.
- часник — 200 г
- олія — 200 г
- цукор — 100 г
- сіль — 30 г
- оцет 9% — 100 мл
Як готувати
Спочатку помідори пропустіть через соковижималку — потрібна лише м'якоть. Те саме зробіть із яблуками. Отриману масу влийте в каструлю та ретельно перемішайте.
Болгарський перець очистьте і разом із часником пропустіть через м'ясорубку. Моркву натріть, додайте в каструлю та поставте на вогонь. Періодично помішуючи, варіть півтори години.
Далі додайте олію, цукор і сіль — варіть ще 40 хвилин. Наприкінці влийте оцет і з моменту закипання тримайте на вогні рівно 10 хвилин. Готову аджику розлийте по стерилізованих банках.
Скільки зберігається аджика
Завдяки оцту та тривалій варці заготовка спокійно стоїть усю зиму в прохолодному темному місці. Відкриту банку тримайте в холодильнику.
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