Пенсійний фонд України може призупинити нарахування виплат або скоротити їхній розмір, якщо пенсіонер вчасно не повідомив про зміни в особистих даних. На таке повідомлення законодавство відводить лише 10 днів.

Пенсії та соцвиплати в Україні перераховуватимуть за новими правилами, однак Пенсійний фонд також може скоротити розмір виплат або тимчасово їх призупинити. Причина — невчасне повідомлення про зміни в персональних даних, на яке законодавство відводить лише 10 днів.

Як пояснюють в одному з управлінь Пенсійного фонду, право на повне та своєчасне нарахування пенсій напряму залежить від точності даних, які подав громадянин. Якщо в цих відомостях щось змінилося, а людина промовчала, фонд застосовує запобіжний захід — блокує кошти до з'ясування обставин або скорочує виплати. Про це повідомляє Новини.LIVE.

Які зміни можуть призвести до урізання пенсії

У ПФУ наводять перелік обставин, через які різні види виплат можуть опинитися під загрозою:

влаштування пенсіонера на роботу або відкриття власного бізнесу;

припинення трудової діяльності чи закриття бізнесу — до пенсії за віком встановлюють низку доплат, надбавок і підвищень, передбачених лише для непрацюючих;

повернення людини, яка отримує пенсію за вислугу років, на посаду за спеціальністю, що дає право на цей самий вид пенсії — виплату не нараховують до звільнення;

переїзд і зміна адреси проживання — у деяких регіонах діють спеціальні надбавки до пенсії за віком, тож право на них може бути втрачено;

втрата або набуття різних статусів, зокрема статусу учасника бойових дій, який дає право на низку доплат;

зміна обставин, що були підставою для окремих видів пенсії: при працевлаштуванні припиняють виплату надбавок на утримання дітей, а також якщо дитина померлого годувальника завершила навчання чи перейшла з денної форми на іншу.

Переплата може виникнути і з інших причин. Зокрема, якщо роботодавець подав недостовірні відомості про розмір заробітної плати або тривалість стажу. У такому разі фонд також перерахує виплати й вимагатиме повернути зайво нараховані кошти.

Надміру виплачені внаслідок зловживань із боку громадян або роботодавців суми мають бути повернуті до бюджету ПФУ — добровільно або примусово. Фонд має доступ до різних державних реєстрів, тож приховати зміни, які загрожують скороченням пенсії, не вдасться. Якщо людина не поверне переплату самостійно, Пенсійний фонд стягне її в судовому порядку.

Як і коли повідомити ПФУ про зміни

Щоб не чекати на судові позови, пенсіонер має самостійно звернутися до Пенсійного фонду й повідомити про зміни:

у найближчому сервісному центрі ПФУ;

онлайн — через особистий електронний кабінет на сайті фонду.

За законом на таке повідомлення відведено лише 10 днів із моменту, коли зміни відбулися. Вчасно подані дані дозволяють зберегти повний розмір виплат і уникнути стягнення переплати «заднім числом».

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