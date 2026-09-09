Смажені кабачки — простий і швидкий літній гарнір, який готується менш ніж за 10 хвилин. Секрет свіжого смаку — у кількох краплях лимонного соку, доданих уже наприкінці.

Рецепт запечених кабачків ми вже публікували — а смажені кабачки готуються ще швидше та зберігають природну соковитість овоча. Підсмажені на грилі чи на сковороді смужки виходять ніжними всередині й трохи хрусткими по краях, а щіпка спецій і лимонний сік роблять їх напрочуд ароматними.

Інгредієнти для смажених кабачків

4 невеликі або середні кабачки;

2 столові ложки оливкової олії (найкраще extra virgin);

½ чайної ложки дрібної морської солі;

½ чайної ложки свіжомеленого чорного перцю;

½ чайної ложки часникового порошку;

1 лимон, порізаний на часточки;

1 столова ложка дрібно нарізаної петрушки для прикраси (за бажанням).

Як приготувати смажені кабачки: покроково

1. Розігрійте гриль (або пательню з ребристою поверхнею) до середнього вогню.

2. Наріжте кабачки. Зріжте кінчики та розріжте овочі вздовж на смужки завтовшки приблизно 1–1,5 см, намагаючись тримати однакову товщину, щоб усе приготувалося рівномірно.

3. Приправте. Викладіть смужки на деко з бортиками, полийте оливковою олією, посипте сіллю, перцем і часниковим порошком та перемішайте руками, щоб олія й спеції рівномірно вкрили кабачки.

4. Обсмажте. Викладіть кабачки на гарячу решітку, накрийте кришкою та готуйте приблизно 2 хвилини, поки знизу не з'являться підсмажені смужки. Переверніть і готуйте під кришкою ще 2–3 хвилини — до бажаного ступеня готовності. Кабачки мають бути м'якими, але все ще пружними, тому не перетримуйте їх, щоб вони не стали водянистими.

5. Додайте лимон. Готові смажені кабачки викладіть на тарілку, одразу вичавіть зверху сік лимона та за бажанням посипте нарізаною петрушкою. Додатково подайте часточки лимона.

Смажені кабачки чудово смакують як гарнір до м'яса, риби, салатів чи пасти. Залишки зберігайте в герметичному контейнері в холодильнику до 3 днів, а перед подачею швидко прогрійте на сковороді або кілька секунд у мікрохвильовці.

Раніше Politeka повідомляла, швидкий рецепт баклажанів у духовці — всього кілька інгредієнтів і 15 хвилин.

Також Politeka писала, як швидко приготувати шакшуку з кабачком на сковороді із простим соусом.

Як повідомляла Politeka, як приготувати кабачкову ікру — простий рецепт від Тетяни Литвинової.