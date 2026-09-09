Жареные кабачки — простой и быстрый летний гарнир, который готовится меньше чем за 10 минут. Секрет свежего вкуса — в нескольких каплях лимонного сока, добавленных уже в конце.

Рецепт запеченных кабачков мы уже публиковали — а жареные кабачки готовятся еще быстрее и сохраняют природную сочность овоща. Поджаренные на гриле или на сковороде полоски получаются нежными внутри и слегка хрустящими по краям, а щепотка специй и лимонный сок делают их невероятно ароматными.

Ингредиенты для жареных кабачков

4 небольших или средних кабачка;

2 столовые ложки оливкового масла (лучше всего extra virgin);

½ чайной ложки мелкой морской соли;

½ чайной ложки свежемолотого черного перца;

½ чайной ложки чесночного порошка;

1 лимон, нарезанный на дольки;

1 столовая ложка мелко нарезанной петрушки для украшения (по желанию).

Как приготовить жареные кабачки: пошагово

1. Разогрейте гриль (или сковороду с ребристой поверхностью) до среднего огня.

2. Нарежьте кабачки. Срежьте кончики и разрежьте овощи вдоль на полоски толщиной примерно 1–1,5 см, стараясь сохранять одинаковую толщину, чтобы все приготовилось равномерно.

3. Приправьте. Выложите полоски на противень с бортиками, полейте оливковым маслом, посыпьте солью, перцем и чесночным порошком и перемешайте руками, чтобы масло и специи равномерно покрыли кабачки.

4. Обжарьте. Выложите кабачки на горячую решетку, накройте крышкой и готовьте примерно 2 минуты, пока снизу не появятся поджаренные полоски. Переверните и готовьте под крышкой еще 2–3 минуты — до желаемой степени готовности. Кабачки должны быть мягкими, но все еще упругими, поэтому не передерживайте их, чтобы они не стали водянистыми.

5. Добавьте лимон. Готовые жареные кабачки выложите на тарелку, сразу выжмите сверху лимонный сок и по желанию посыпьте нарезанной петрушкой. Дополнительно подайте дольки лимона.

Жареные кабачки отлично подходят как гарнир к мясу, рыбе, салатам или пасте. Остатки храните в герметичном контейнере в холодильнике до 3 дней, а перед подачей быстро прогрейте на сковороде или несколько секунд в микроволновке.

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