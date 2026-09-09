Грецький салат — свіжа й барвиста класика, яку можна зібрати за 15 хвилин без жодної хвилини біля плити. Секрет автентичного смаку — у правильній заправці та стиглих соковитих помідорах.

Салат «Цезар» ми вже публікували — а грецький салат підкорює мінімалізмом і яскравим середземноморським смаком. Його не доведеться готувати біля плити: усе збирається в одній мисці приблизно за 15 хвилин.

Головне в грецькому салаті — якість і стиглість продуктів, а не складний процес. Соковиті помідори, хрусткий огірок, солоні оливки та вершкова фета роблять страву самодостатньою навіть без важких заправок. У ній немає оцту чи лимонного соку — лише хороша грецька оливкова олія першого віджиму, яка зв'язує всі смаки докупи.

Інгредієнти для грецького салату

4 великі помідори (найкраще — стиглі, на гілочці);

1 огірок (очищений від шкірки та насіння);

½ червоної цибулини;

16 оливок каламата;

1 ч. л. сушеного орегано;

85 г фети (найкраще — бочкової витримки);

4 ст. л. грецької оливкової олії першого віджиму.

Цього вистачить на 4 порції як гарнір; для повноцінної основної страви кількість легко подвоїти.

Як приготувати грецький салат: покроково

Крок 1. Помідори наріжте нерівними часточками. Якщо вони трохи недостиглі, потримайте їх день-два за кімнатної температури — саме помідори тут грають головну роль, тому чим стигліші вони будуть, тим яскравішим вийде смак.

Крок 2. Огірок очистьте від шкірки, видаліть насіння та грубо наріжте. Червону цибулю поріжте тонкими півкільцями.

Крок 3. У великій мисці з'єднайте нарізані помідори, огірок і цибулю, додайте 16 оливок каламата, 1 чайну ложку сушеного орегано та 85 г фети, порізаної шматочками.

Крок 4. Полийте салат 4 столовими ложками грецької оливкової олії першого віджиму й обережно перемішайте.

Крок 5. Легко приправте на смак і одразу подавайте — найкраще з хрустким хлібом, щоб увібрати всі соки з дна миски.

Якщо готуєте салат заздалегідь — для пікніка чи в ланчбокс, — тримайте заправку окремо аж до подавання: так овочі залишаться хрусткими, а страва не стане водянистою. Для ситнішого варіанта додайте жменю відвареного нуту або подайте до курки, баранини чи риби на грилі. Не знайшли справжню грецьку фету? Візьміть якісну з овечого молока, але уникайте попередньо розфарбованої — вона сухіша й менш кремова.

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