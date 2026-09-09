Пенсійний фонд нерідко вимагає повернути «зайву» пенсію, хоча помилку в розрахунках часом припускається сам фонд — юристка пояснила, коли повертати гроші не обов'язково.

Помилки у пенсійних справах часто дорого обходяться людям, але коли «зайві» гроші нарахував сам Пенсійний фонд, повертати їх не обов'язково. ПФУ нерідко вимагає від пенсіонерів віддати переплату, хоча помилку в розрахунках часом припускається саме фонд.

Про це РБК-Україна розповіла юристка з перерахунку пенсій юридичної компанії «Приходько та партнери» Альона Чмона. Сам факт, що Пенсійний фонд виявив помилку у власних розрахунках, ще не означає, що людина автоматично зобов'язана повернути отримані кошти.

Коли ПФУ справді може вимагати повернення грошей

Згідно зі статтею 50 закону «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування», стягнути з пенсіонера можна лише ті суми, які виплатили надміру через його зловживання або подання недостовірних даних. Закон передбачає і механізм повернення таких коштів — зокрема через утримання з пенсії.

Тобто претензії фонду законні лише тоді, коли сама людина щось приховала чи надала неправдиві відомості. В інших випадках підстав для стягнення може просто не бути.

Чому важливо встановити причину переплати

Юристка наголошує: для вирішення питання принципово важливо з'ясувати, через що виникла переплата. Якщо людина подала достовірні документи й нічого не приховувала, а пенсію неправильно нарахував сам фонд через технічну чи арифметичну помилку, ситуація докорінно інша.

У такому разі ПФУ не може просто заявити, що гроші треба повернути. Спершу потрібно обґрунтувати правову підставу для стягнення та з'ясувати, з чиєї вини виникла переплата.

«Помилка органу, який здійснює пенсійні виплати, та недобросовісна поведінка пенсіонера — це юридично різні ситуації», — пояснює Альона Чмона. Людина не повинна відповідати за те, що державний орган неправильно виконав свою роботу.

Що робити, якщо прийшла вимога повернути гроші

Юристка розповідає: траплялися випадки, коли після повідомлення про нібито наявну переплату людина зверталася до фонду за розрахунком — і виявлялося, що жодного рішення про переплату немає, як і самої переплати.

Тому насамперед варто вимагати від ПФУ:

офіційне рішення про визначення переплати;

детальний розрахунок суми;

документи, на підставі яких визначено розмір боргу.

«Якщо ПФУ вимагає повернути "зайву" пенсію — спочатку просіть документи, а вже потім приймайте рішення, що з цим робити», — радить юристка.

Отримавши ці папери, людина зможе перевірити, чи справді є правова підстава для повернення коштів, і за потреби оскаржити вимогу фонду.

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