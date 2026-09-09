Пенсионный фонд нередко требует вернуть «лишнюю» пенсию, хотя ошибку в расчетах порой допускает сам фонд — юрист объяснила, когда возвращать деньги не обязательно.

Ошибки в пенсионных делах часто дорого обходятся людям, но когда «лишние» деньги начислил сам Пенсионный фонд, возвращать их не обязательно. ПФУ нередко требует от пенсионеров отдать переплату, хотя ошибку в расчетах порой допускает именно фонд.

Об этом РБК-Украина рассказала юрист по перерасчету пенсий юридической компании «Приходько та партнери» Алена Чмона. Сам факт, что Пенсионный фонд обнаружил ошибку в собственных расчетах, еще не означает, что человек автоматически обязан вернуть полученные средства.

Когда ПФУ действительно может требовать возврата денег

Согласно статье 50 закона «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании», взыскать с пенсионера можно лишь те суммы, которые выплатили излишне из-за его злоупотребления или предоставления недостоверных данных. Закон предусматривает и механизм возврата таких средств — в частности через удержание из пенсии.

То есть претензии фонда законны лишь тогда, когда сам человек что-то скрыл или подал ложные сведения. В остальных случаях оснований для взыскания может просто не быть.

Почему важно установить причину переплаты

Юрист подчеркивает: для решения вопроса принципиально важно выяснить, из-за чего возникла переплата. Если человек подал достоверные документы и ничего не скрывал, а пенсию неправильно начислил сам фонд из-за технической или арифметической ошибки, ситуация в корне иная.

В таком случае ПФУ не может просто заявить, что деньги нужно вернуть. Сначала нужно обосновать правовое основание для взыскания и выяснить, по чьей вине возникла переплата.

«Ошибка органа, осуществляющего пенсионные выплаты, и недобросовестное поведение пенсионера — это юридически разные ситуации», — поясняет Алена Чмона. Человек не должен отвечать за то, что государственный орган неправильно выполнил свою работу.

Что делать, если пришло требование вернуть деньги

Юрист рассказывает: бывали случаи, когда после сообщения о якобы имеющейся переплате человек обращался в фонд за расчетом — и выяснялось, что никакого решения о переплате нет, как и самой переплаты.

Поэтому прежде всего стоит требовать от ПФУ:

официальное решение об определении переплаты;

детальный расчет суммы;

документы, на основании которых определен размер долга.

«Если ПФУ требует вернуть "лишнюю" пенсию — сначала просите документы, а уже потом принимайте решение, что с этим делать», — советует юрист.

Получив эти бумаги, человек сможет проверить, действительно ли есть правовое основание для возврата средств, и при необходимости оспорить требование фонда.

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