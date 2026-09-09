У Домі воїна в Івано-Франківську ветеранам та їхнім родинам безкоштовно надають психологічну і фізичну реабілітацію, соціальний супровід, курси з ПДР та англійської мови, а також допомагають із відкриттям власної справи й дрібним побутовим ремонтом.

Допомога ветеранам в Івано-Франківській області стає доступнішою — у комунальному закладі «Дім воїна» в Івано-Франківську ветеранам і їхнім родинам надають десятки безкоштовних послуг: від психологічної підтримки й фізичної реабілітації до курсів із ПДР та англійської мови. Про роботу закладу в ефірі програми «Простір захисту» на Армія FM розповів його очільник, ветеран Микола Крошний.

Однією з найпопулярніших послуг у Домі воїна залишається психологічна допомога. У штаті працюють четверо кваліфікованих психологів. Зокрема, приймає сестра Симона — перша жінка в Україні зі званням військового капелана. Окрім них, відвідувачам допомагають соціальні працівники, які беруться за розв'язання різноманітних соціальних питань. Заклад одним із перших серед комунальних установ області запровадив посади фахівців із супроводу ветеранів: зараз тут працюють троє таких спеціалістів, ще на два вакантні місця шукають працівників.

Цього літа в закладі відкрили реабілітаційне відділення, яке розташоване на центральному стадіоні «Рух» в Івано-Франківську. Там ветерани та члени їхніх родин можуть отримати фізичну реабілітацію: з пацієнтами працюють двоє реабілітологів, які допомагають впоратися з наслідками травм та іншими проблемами зі здоров'ям. Також у Домі воїна облаштували мініспортзал, де можна займатися силовими видами спорту.

Ще одна послуга, яку тут запровадили одним із перших в Україні ще у 2024 році, — «Помічник сім'ї захисника», або так званий «хендімен». Працівник виїжджає за замовленням до дружин і матерів військовослужбовців, які на фронті, а також до ветеранів з інвалідністю та безкоштовно виконує дрібний побутовий ремонт. За словами Миколи Крошного, сьогодні один працівник виконує близько 300 замовлень на рік — показник, який доводить, що така підтримка справді потрібна.

Окрім безпосередньої допомоги, у закладі організовують безкоштовні курси з правил дорожнього руху у співпраці з однією з автошкіл: викладач-інструктор навчає групи членів сімей військовослужбовців і ветеранів, а після курсу слухачі можуть одразу складати теоретичний іспит у сервісному центрі. Також зараз запускають безкоштовні заняття з англійської мови для ветеранів та їхніх родин. Допомагають тут і з написанням грантів та відкриттям власної справи: у громаді вже є кілька успішних кейсів, коли ветерани виграли гранти й розвивають підприємництво.

Влітку для родин організовували безкоштовне катання на сапах на міському озері, а також поїздки в Карпати — зокрема, у район Яремче, де група з 20–25 людей підіймалася на гору Ягідну й займалася йогою з краєвидами на гірські хребти. Для дітей і дружин військовослужбовців проводять майстер-класи та навчання.

Як і де звернутися по допомогу

Основний офіс Дому воїна розташований в Івано-Франківську на вулиці Січових Стрільців, 8, реабілітаційне відділення — на стадіоні «Рух». Звернутися можна через сторінки закладу в Instagram і Facebook (у пошуку достатньо ввести «Дім воїна») або зателефонувати за номером 067-303-93-23. Ветеранам і ветеранкам, які вагаються, чи варто приходити, Микола Крошний радить однозначно звертатися: «Тільки в єдності сила. І хто, як не ми, ветерани, маємо триматися разом».

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