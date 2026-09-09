В Доме воина в Ивано-Франковске ветеранам и их семьям бесплатно предоставляют психологическую и физическую реабилитацию, социальное сопровождение, курсы по ПДД и английскому языку, а также помогают с открытием собственного дела и мелким бытовым ремонтом.

Помощь ветеранам в Ивано-Франковской области становится доступнее — в коммунальном учреждении «Дом воина» в Ивано-Франковске ветеранам и их семьям предоставляют десятки бесплатных услуг: от психологической поддержки и физической реабилитации до курсов по ПДД и английскому языку. О работе заведения в эфире программы «Простір захисту» на Армия FM рассказал его руководитель, ветеран Николай Крошный.

Одной из самых популярных услуг в Доме воина остается психологическая помощь. В штате работают четыре квалифицированных психолога. В частности, принимает сестра Симона — первая женщина в Украине со званием военного капеллана. Кроме них, посетителям помогают социальные работники, которые берутся за решение различных социальных вопросов. Учреждение одним из первых среди коммунальных заведений области ввело должности специалистов по сопровождению ветеранов: сейчас здесь работают трое таких специалистов, еще на два вакантных места ищут работников.

Этим летом в заведении открыли реабилитационное отделение, расположенное на центральном стадионе «Рух» в Ивано-Франковске. Там ветераны и члены их семей могут пройти физическую реабилитацию: с пациентами работают два реабилитолога, которые помогают справиться с последствиями травм и другими проблемами со здоровьем. Также в Доме воина обустроили мини-спортзал, где можно заниматься силовыми видами спорта.

Еще одна услуга, которую здесь ввели одними из первых в Украине еще в 2024 году, — «Помощник семьи защитника», или так называемый «хендимен». Сотрудник выезжает по заказу к женам и матерям военнослужащих, находящихся на фронте, а также к ветеранам с инвалидностью и бесплатно выполняет мелкий бытовой ремонт. По словам Николая Крошного, сегодня один работник выполняет около 300 заказов в год — показатель, который доказывает, что такая поддержка действительно нужна.

Помимо непосредственной помощи, в заведении организуют бесплатные курсы по правилам дорожного движения в сотрудничестве с одной из автошкол: преподаватель-инструктор обучает группы членов семей военнослужащих и ветеранов, а после курса слушатели могут сразу сдавать теоретический экзамен в сервисном центре. Также сейчас запускают бесплатные занятия по английскому языку для ветеранов и их семей. Помогают здесь и с написанием грантов и открытием собственного дела: в громаде уже есть несколько успешных кейсов, когда ветераны выиграли гранты и развивают предпринимательство.

Летом для семей организовывали бесплатное катание на сапах на городском озере, а также поездки в Карпаты — в частности, в район Яремче, где группа из 20–25 человек поднималась на гору Ягодную и занималась йогой с видом на горные хребты. Для детей и жен военнослужащих проводят мастер-классы и обучение.

Как и куда обратиться за помощью

Главный офис Дома воина расположен в Ивано-Франковске на улице Сечевых Стрельцов, 8, реабилитационное отделение — на стадионе «Рух». Обратиться можно через страницы заведения в Instagram и Facebook (в поиске достаточно ввести «Дом воина») или позвонить по номеру 067-303-93-23. Ветеранам и ветеранкам, которые сомневаются, стоит ли приходить, Николай Крошный советует однозначно обращаться: «Только в единстве сила. И кто, как не мы, ветераны, должны держаться вместе».

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