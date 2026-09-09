Украинцы, которым исполнилось 80 лет, могут ежемесячно получать к пенсии надбавку по уходу в размере 1038 гривен, сообщили в Пенсионном фонде Украины.

Увеличить пенсионные выплаты можно законно — и для этого не всегда нужен стаж. Один из таких инструментов — надбавка по уходу: украинцы, которым исполнилось 80 лет, могут ежемесячно получать к пенсии дополнительные 1038 гривен. Как сообщает «Час-Дий» со ссылкой на Пенсионный фонд Украины, надбавку начисляют далеко не всем.

Автоматически эту доплату не назначают, а сами средства положены только тем, кто действительно остался без поддержки близких и нуждается в постоянном уходе.

Для получения надбавки пенсионер должен одновременно соответствовать трем условиям: получать именно пенсию по возрасту (а не по инвалидности или за выслугу лет), быть одиноким — то есть не иметь трудоспособных родственников, которые по закону обязаны его содержать, а также по состоянию здоровья нуждаться в постоянном постороннем уходе, подтвержденном документами от врачей.

Ключевой юридический момент — «одиночество». Если у 80-летнего человека есть совершеннолетние трудоспособные дети, Пенсионный фонд, скорее всего, откажет в выплате. Но если эти дети сами уже вышли на пенсию или имеют инвалидность, право на ежемесячную помощь сохраняется.

Размер надбавки привязан к прожиточному минимуму и составляет 40% от суммы, установленной для лиц, утративших трудоспособность. Сейчас это 1038 гривен в месяц. Если прожиточный минимум вырастет, сумму доплаты пропорционально повысят.

Как оформить надбавку по уходу

Первый шаг — визит к семейному врачу. Главный документ для ПФУ — медицинская справка по форме № 080-4/о, которую выдает врачебно-консультативная комиссия (ВКК). Если пожилому человеку трудно передвигаться, семейного врача можно вызвать на дом, чтобы он запустил процесс оформления.

Далее нужно собрать пакет документов: помимо медицинского заключения понадобятся паспорт, идентификационный код, заявление и декларация о доходах и составе семьи — именно она подтверждает, что трудоспособных иждивенцев у человека нет.

Сидеть в очередях не обязательно. Если 80-летнему пенсионеру трудно лично ходить по кабинетам, подать документы от его имени могут близкие по доверенности или через личный электронный кабинет на портале услуг ПФУ.

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