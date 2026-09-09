Квашеная капуста по этому рецепту тушится вместе со свининой, яблоком и луком и получается нежной, с приятной кислинкой. Блюдо готовится в одной посуде в духовке и не требует постоянного присмотра.

Рецепт квашеной капусты в банке мы уже публиковали — а квашеная капуста со свининой готовится совсем иначе: здесь она не квасится, а тушится в духовке вместе с мясом, яблоком и луком. Это очень сытное и в то же время несложное блюдо, которое традиционно подают на праздники, но оно прекрасно подходит и для обычного семейного обеда.

Больше всего в этом блюде нравится то, что всё готовится в одной посуде: сначала свинину обжаривают до золотистой корочки, а затем тушат вместе с квашеной капустой в духовке. Благодаря яблоку и луку, которые добавляют к капусте, блюдо получается нежным, со сбалансированной сладко-кислой ноткой.

Ингредиенты для квашеной капусты со свининой

2 ст. л. оливкового масла;

1 свиная вырезка (приблизительно 1,3–1,4 кг);

соль по вкусу;

свежемолотый чёрный перец по вкусу;

60 г сливочного масла;

1 небольшая луковица, нарезанная тонкими полукольцами;

2 ст. л. коричневого сахара (с горкой);

240 мл пива или сидра;

1 большое кислое яблоко, нарезанное тонкими ломтиками;

1 ч. л. семян тмина (по желанию);

450 г квашеной капусты, отцеженной.

Как приготовить квашеную капусту со свининой: пошагово

Шаг 1. Разогрейте духовку до 175 °C. Свиную вырезку щедро посолите и поперчите со всех сторон. В большой посуде с толстым дном (например, в казане) на средне-сильном огне разогрейте оливковое масло.

Шаг 2. Выложите мясо и обжаривайте со всех сторон до золотистой корочки, примерно 8 минут. Затем переложите вырезку на тарелку.

Шаг 3. В той же посуде растопите сливочное масло. Добавьте лук и яблоко и готовьте, пока они не начнут размягчаться, примерно 4 минуты.

Шаг 4. Добавьте квашеную капусту, коричневый сахар, пиво или сидр и тмин, если используете. Перемешайте и доведите до кипения. Сверху выложите обжаренную свинину.

Шаг 5. Накройте посуду крышкой и поставьте в разогретую духовку. Запекайте, пока внутренняя температура мяса не достигнет 71 °C, примерно 45 минут.

Перед подачей дайте блюду несколько минут «отдохнуть». Квашеная капуста со свининой отлично сочетается с картофельным пюре или тушёным картофелем, а также с карамелизированной брюссельской капустой. Остатки можно хранить в холодильнике в плотно закрытой посуде до 2–3 дней.

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