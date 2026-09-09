Рецепт квашеной капусты в банке мы уже публиковали — а квашеная капуста со свининой готовится совсем иначе: здесь она не квасится, а тушится в духовке вместе с мясом, яблоком и луком. Это очень сытное и в то же время несложное блюдо, которое традиционно подают на праздники, но оно прекрасно подходит и для обычного семейного обеда.
Больше всего в этом блюде нравится то, что всё готовится в одной посуде: сначала свинину обжаривают до золотистой корочки, а затем тушат вместе с квашеной капустой в духовке. Благодаря яблоку и луку, которые добавляют к капусте, блюдо получается нежным, со сбалансированной сладко-кислой ноткой.
Ингредиенты для квашеной капусты со свининой
- 2 ст. л. оливкового масла;
- 1 свиная вырезка (приблизительно 1,3–1,4 кг);
- соль по вкусу;
- свежемолотый чёрный перец по вкусу;
- 60 г сливочного масла;
- 1 небольшая луковица, нарезанная тонкими полукольцами;
- 2 ст. л. коричневого сахара (с горкой);
- 240 мл пива или сидра;
- 1 большое кислое яблоко, нарезанное тонкими ломтиками;
- 1 ч. л. семян тмина (по желанию);
- 450 г квашеной капусты, отцеженной.
Как приготовить квашеную капусту со свининой: пошагово
Шаг 1. Разогрейте духовку до 175 °C. Свиную вырезку щедро посолите и поперчите со всех сторон. В большой посуде с толстым дном (например, в казане) на средне-сильном огне разогрейте оливковое масло.
Шаг 2. Выложите мясо и обжаривайте со всех сторон до золотистой корочки, примерно 8 минут. Затем переложите вырезку на тарелку.
Шаг 3. В той же посуде растопите сливочное масло. Добавьте лук и яблоко и готовьте, пока они не начнут размягчаться, примерно 4 минуты.
Шаг 4. Добавьте квашеную капусту, коричневый сахар, пиво или сидр и тмин, если используете. Перемешайте и доведите до кипения. Сверху выложите обжаренную свинину.
Шаг 5. Накройте посуду крышкой и поставьте в разогретую духовку. Запекайте, пока внутренняя температура мяса не достигнет 71 °C, примерно 45 минут.
Перед подачей дайте блюду несколько минут «отдохнуть». Квашеная капуста со свининой отлично сочетается с картофельным пюре или тушёным картофелем, а также с карамелизированной брюссельской капустой. Остатки можно хранить в холодильнике в плотно закрытой посуде до 2–3 дней.
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