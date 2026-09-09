Українці, яким виповнилося 80 років, можуть щомісяця отримувати до пенсії надбавку за догляд у розмірі 1038 гривень, повідомили в Пенсійному фонді України.

Збільшити пенсійні виплати можна законно — і для цього не завжди потрібен стаж. Одним із таких інструментів є надбавка за догляд: українці, яким виповнилося 80 років, можуть щомісяця отримувати до пенсії додаткові 1038 гривень. Як повідомляє «Час-Дій» із посиланням на Пенсійний фонд України, надбавку нараховують далеко не всім.

Автоматично цю доплату не призначають, а самі кошти передбачені лише для тих, хто справді залишився без підтримки близьких і потребує постійного догляду.

Для отримання надбавки пенсіонер має відповідати трьом умовам одночасно: отримувати саме пенсію за віком (а не за інвалідністю чи вислугою років), бути одиноким — тобто не мати працездатних родичів, які за законом зобов'язані його утримувати, а також за станом здоров'я потребувати постійного стороннього догляду, підтвердженого документами від лікарів.

Ключовий юридичний момент — «одинокість». Якщо в 80-річної людини є повнолітні працездатні діти, Пенсійний фонд, найімовірніше, відмовить у виплаті. Але якщо ці діти самі вже вийшли на пенсію або мають інвалідність, право на щомісячну допомогу зберігається.

Розмір надбавки прив'язаний до прожиткового мінімуму і становить 40% від суми, встановленої для осіб, які втратили працездатність. Зараз це 1038 гривень на місяць. Якщо прожитковий мінімум зросте, суму доплати пропорційно підвищать.

Як оформити надбавку за догляд

Перший крок — візит до сімейного лікаря. Головний документ для ПФУ — медична довідка за формою № 080-4/о, яку видає лікарсько-консультативна комісія (ЛКК). Якщо літній людині важко пересуватися, сімейного лікаря можна викликати додому, щоб він запустив процес оформлення.

Далі потрібно зібрати пакет документів: крім медичного висновку знадобляться паспорт, ідентифікаційний код, заява та декларація про доходи й склад сім'ї — саме вона підтверджує, що працездатних утримувачів у людини немає.

Сидіти в чергах не обов'язково. Якщо 80-річному пенсіонеру важко особисто ходити по кабінетах, подати документи від його імені можуть близькі за довіреністю або через особистий електронний кабінет на порталі послуг ПФУ.

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