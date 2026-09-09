Домашняя паста из муки и яиц — это нежное, эластичное тесто, которое не сравнится с магазинными макаронами. Секрет — в правильном замесе и коротком отдыхе теста перед раскаткой.

Пасту с авокадо и помидорами мы уже публиковали — а домашняя паста готовится совсем иначе, и начинается всё с правильного теста. Свежая паста, сделанная своими руками, имеет нежный, шелковистый вкус и упругую текстуру, которой не даст магазинный продукт. В рецепте всего два основных ингредиента — мука и яйца, а тесто можно раскатать в феттучини, лингвини, листы для лазаньи или равиоли.

Ингредиенты для домашней пасты

330–350 г муки типа 00 (или обычной пшеничной муки), плюс ещё немного для подпыливания;

4 крупных яйца;

семолина — для присыпки противня и нарезанной пасты (можно заменить мукой).

Как приготовить домашнюю пасту: пошагово

1. Подготовьте. Большой противень присыпьте семолиной, а паста-машину закрепите и выставьте на самый широкий режим раскатки.

2. Замесите тесто. Муку высыпьте горкой на рабочую поверхность, в центре сделайте углубление и вбейте туда яйца. Вилкой слегка взбейте яйца, а затем постепенно вмешивайте муку от краёв внутрь, пока не соединится большая часть муки.

3. Вымесите. Скребком соберите остатки муки и подрежьте их в тесто, пока смесь не станет похожей на рассыпчатые хлопья. Затем руками соберите тесто в шар и вымешивайте около 5 минут, до гладкости и эластичности. Если тесто липнет — слегка присыпьте мукой.

4. Дайте тесту отдохнуть. Сформуйте из теста диск, оберните пищевой плёнкой и оставьте на столе на 20 минут или до часа. Отдых расслабляет глютен, поэтому тесто легче раскатывается.

5. Раскатайте. Разделите тесто на 4 одинаковые части, остальное держите накрытым. Каждый кусок расплющите в прямоугольник, присыпьте мукой и пропустите через паста-машину на самом широком режиме. Сложите тесто втрое, как письмо, и снова пропустите через самый широкий режим — повторите так дважды. Затем постепенно уменьшайте толщину, пропуская тесто по одному разу на каждом следующем режиме, до нужной толщины.

6. Нарежьте. Готовый пласт щедро присыпьте мукой и переключите паста-машину на насадку для нарезания. Пропустите тесто через резак, подхватывая пасту на выходе. Разложите её на подготовленном противне и снова присыпьте семолиной. Накройте чистым полотенцем и дайте подсохнуть 20 минут перед варкой или заморозкой.

7. Сварите. В большой кастрюле доведите подсоленную воду до кипения. Опустите пасту и варите, осторожно помешивая в начале, 2–4 минуты — домашняя паста готовится значительно быстрее магазинной. Если варите из морозилки, добавьте ещё 2 минуты.

Готовое тесто можно хранить в холодильнике до 2 суток, плотно завернув в пищевую плёнку; перед раскаткой дайте ему 20–30 минут постоять при комнатной температуре. Нарезанную пасту удобно замораживать: разложите её в один слой на присыпанном мукой противне, а после застывания пересыпьте в пакет. Подавайте домашнюю пасту с любимым соусом — даже простой томатный или сливочный соус с ней заиграет по-новому.

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