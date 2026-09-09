Домашня паста з борошна та яєць — це ніжне, еластичне тісто, яке не порівняти з магазинними макаронами. Секрет — у правильному замісі та короткому відпочинку тіста перед розкачуванням.

Пасту з авокадо та помідорами ми вже публікували — а домашня паста готується зовсім інакше, і починається все з правильного тіста. Свіжа паста, зроблена власноруч, має ніжний, шовковистий смак і пружну текстуру, якої не дасть магазинний продукт. У рецепті лише два основні інгредієнти — борошно та яйця, а тісто можна розкачати у фетучіні, лінґвіні, листи для лазаньї чи равіолі.

Інгредієнти для домашньої пасти

330–350 г борошна типу 00 (або звичайного пшеничного борошна), плюс ще трохи для підсипання;

4 великих яйця;

семоліна — для присипання дека та нарізаної пасти (можна замінити борошном).

Як приготувати домашню пасту: покроково

1. Підготуйте. Велике деко присипте семоліною, а пастамашину закріпіть і виставте на найширший режим розкачування.

2. Замісіть тісто. Борошно висипте гіркою на робочу поверхню, у центрі зробіть заглиблення і вбийте туди яйця. Виделкою злегка збийте яйця, а потім поступово вмішуйте борошно з країв усередину, поки не з'єднається більша частина борошна.

3. Вимісіть. Скребком зберіть залишки борошна та підріжте їх у тісто, поки суміш не стане схожою на розсипчасті пластівці. Далі руками зберіть тісто в кулю і вимішуйте близько 5 хвилин, до гладкості й еластичності. Якщо тісто липне — злегка присипте борошном.

4. Дайте тісту відпочити. Сформуйте з тіста диск, обгорніть харчовою плівкою і залиште на столі на 20 хвилин або до години. Відпочинок розслаблює глютен, тому тісто легше розкачується.

5. Розкачайте. Розділіть тісто на 4 однакові частини, решту тримайте накритими. Кожен шматок розплющте у прямокутник, присипте борошном і пропустіть через пастамашину на найширшому режимі. Складіть тісто втричі, як лист, і знову пропустіть через найширший режим — повторіть так двічі. Далі поступово зменшуйте товщину, пропускаючи тісто по одному разу на кожному наступному режимі, до бажаної товщини.

6. Наріжте. Готовий пласт щедро присипте борошном і перемкніть пастамашину на насадку для нарізання. Пропустіть тісто через різак, підхоплюючи пасту на виході. Розкладіть її на підготовленому деці і знову присипте семоліною. Накрийте чистим рушником і дайте підсохнути 20 хвилин перед варінням або заморожуванням.

7. Зваріть. У великій каструлі доведіть підсолену воду до кипіння. Опустіть пасту і варіть, обережно помішуючи на початку, 2–4 хвилини — домашня паста готується значно швидше за магазинну. Якщо варите з морозу, додайте ще 2 хвилини.

Готове тісто можна зберігати в холодильнику до 2 діб, щільно загорнувши у харчову плівку; перед розкачуванням дайте йому 20–30 хвилин постояти за кімнатної температури. Нарізану пасту зручно заморожувати: розкладіть її в один шар на присипаному борошном деку, а після застигання пересипте в пакет. Подавайте домашню пасту з улюбленим соусом — навіть простий томатний чи вершковий соус із нею заграє по-новому.

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