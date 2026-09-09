На ранок 9 вересня через російські дронові атаки та артилерійські обстріли з'явилися нові знеструмлення у п'яти областях України.

Графіки відключення світла у Черкаській області вже опубліковані на тиждень, але вранці 9 вересня російські атаки додали нових знеструмлень одразу у п'яти регіонах України.

Про це повідомила НЕК "Укренерго" у Фейсбуці. За даними компанії, внаслідок російських дронових атак та артилерійських обстрілів на ранок з'явилися нові знеструмлення у Сумській, Чернігівській, Миколаївській, Харківській та Київській областях.

Скрізь, де це наразі дозволяють безпекові умови, енергетики вже розпочали відновлювальні роботи. В "Укренерго" наголосили, що відновлення живлення триває безперервно, однак у прифронтових районах темпи можуть бути повільнішими через небезпеку повторних обстрілів.

Споживання зростає, енергетики просять економити

Станом на 9:30 середи споживання електроенергії на 1,7% перевищує рівень попереднього дня. Аби зменшити навантаження на мережу, в "Укренерго" радять перенести активне користування потужними приладами на період найефективнішої роботи промислових сонячних електростанцій — з 10:00 до 15:00.

Водночас у вечірні години, з 18:00 до 22:00, енергетики просять максимально обмежити використання потужної техніки: пральних машин, бойлерів, електрообігрівачів і кондиціонерів. Це допомагає уникнути додаткових аварійних вимкнень у години пікового навантаження.

Чи вводитимуть графіки відключень

Попри аварійні знеструмлення, застосування планових графіків відключення світла в Україні 9 вересня не прогнозується. Тобто ситуація в енергосистемі залишається контрольованою, а знеструмлення у п'яти областях є наслідком саме бойових дій, а не дефіциту потужності.

Що робити, якщо у вашому будинку зникло світло

Якщо електроенергія зникла через аварію або обстріл, насамперед варто перевірити офіційні повідомлення місцевого обленерго та "Укренерго". Заздалегідь зарядіть павербанки та тримайте напоготові ліхтарики, запас води й заряджені телефони близьких. Для повідомлень про пошкодження ліній використовуйте колцентр свого оператора системи розподілу.

Раніше Politeka повідомляла, відключення світла у Миколаєві та Херсонській області: влада розповіла, куди звертатися під час блекауту.

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Як повідомляла Politeka, зарядіть павербанки: енергетики попередили про графіки відключення світла в Чернігівській області 9 та 10 вересня.