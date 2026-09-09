В Україні під час воєнного стану та загальної мобілізації призову підлягають військовозобов'язані чоловіки віком від 25 до 60 років, які визнані придатними та не мають відстрочки чи бронювання. Юристи пояснили, як призивають тих, кому вже за 50, і до якого віку триває призов.

Мобілізація в Україні дедалі частіше стосується питання віку призову. Як пояснюють юристи, чоловіків віком від 50 до 60 років мобілізують на тих самих підставах, що й решту військовозобов'язаних, — жодних окремих винятків закон не встановлює.

Під час воєнного стану та загальної мобілізації призову підлягають військовозобов'язані чоловіки від 25 до 60 років, яких визнали придатними до служби та які не мають відстрочки чи бронювання. Головні умови призову однакові для всіх вікових груп.

Кого призивають насамперед

Конкретні плани мобілізації визначає Генеральний штаб ЗСУ. Територіальні центри комплектування отримують внутрішні мобілізаційні завдання: необхідну кількість військовослужбовців, рекомендований вік, військово-облікові спеціальності та інші потреби.

Такі документи не публікують — вони належать до службової інформації. Тому назвати офіційні критерії, за якими насамперед призивають чоловіків віком понад 50 років, неможливо.

До якого віку можуть мобілізувати

Граничний вік мобілізації для рядового, сержантського, молодшого та старшого офіцерського складу становить 60 років. Придатного до служби чоловіка без відстрочки можуть призвати навіть у 59 років.

Після досягнення 60 років мобілізацію вже не проводять. Для вищого офіцерського складу граничний вік перебування на службі становить 65 років.

Що головне для військовозобов'язаного 50+

Передусім варто перевірити власний військово-обліковий документ і за наявності підстав своєчасно оформити відстрочку або пройти військово-лікарську комісію. Саме висновок ВЛК і відсутність відстрочки визначають, чи підлягатиме людина призову.

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