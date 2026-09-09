В 2026/2027 учебном году государство полностью компенсирует контрактное обучение детей ветеранов и ветеранок. Правительство продлило действие программы — рассказываем, кто имеет право на возмещение и как его оформить.

Социальная поддержка в Киевской области расширяется — с началом нового учебного года государство полностью компенсирует контрактное обучение детей ветеранов и ветеранок в 2026/2027 учебном году.

Об этом сообщила Киевская областная военная администрация со ссылкой на решение Кабинета Министров. Правительство продлило действие соответствующей программы: студенты, чьи отцы или матери являются ветеранами или ветеранками, смогут учиться на контракте за счет государства.

«Несмотря на сложную финансовую ситуацию, поддержка ветеранов, ветеранок и их детей остается одним из главных приоритетов государства», — приводит департамент информации и коммуникаций с общественностью Секретариата Кабмина слова Премьер-министра Украины Сергея Корецкого.

Кто имеет право на возмещение

Компенсацию смогут получить студенты заведений профессионального предвысшего и высшего образования — то есть те, кто учится в колледжах, техникумах, институтах и университетах по контрактной форме. Обязательное условие — статус ветерана или ветеранки войны у одного из родителей соискателя образования.

Как работает механизм

Средства перечисляются непосредственно учебному заведению, поэтому семье не нужно предварительно оплачивать обучение и ждать возврата. Если студент уже самостоятельно внес средства за обучение или его часть, учебное заведение вернет уплаченную сумму.

Как оформить компенсацию

Алгоритм действий следующий:

Обратиться в учебное заведение и предоставить документы, подтверждающие статус ветерана/ветеранки одного из родителей. В приложении «Дія» будет сформирован сертификат на обучение. Подтвердить сертификат в течение 20 календарных дней. Министерство по делам ветеранов перечислит средства непосредственно учебному заведению.

Важно не пропустить срок подтверждения сертификата — на это отведено 20 календарных дней с момента формирования в «Дії». Перечень конкретных документов стоит уточнить непосредственно в приемной комиссии учебного заведения.

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