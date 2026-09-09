У 2026/2027 навчальному році держава повністю компенсує контрактне навчання дітей ветеранів і ветеранок. Уряд продовжив дію програми — розповідаємо, хто має право на відшкодування і як його оформити.

Соціальна підтримка у Київській області розширюється — з початком нового навчального року держава повністю компенсує контрактне навчання дітей ветеранів і ветеранок у 2026/2027 навчальному році.

Про це повідомила Київська обласна військова адміністрація з посиланням на рішення Кабінету Міністрів. Уряд продовжив дію відповідної програми: студенти, чиї батьки або матері є ветеранами чи ветеранками, зможуть навчатися на контракті коштом держави.

«Попри складну фінансову ситуацію, підтримка ветеранів, ветеранок та їхніх дітей залишається одним із головних пріоритетів держави», — наводить департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабміну слова Прем'єр-міністра України Сергія Корецького.

Хто має право на відшкодування

Компенсацію зможуть отримати студенти закладів фахової передвищої та вищої освіти — тобто ті, хто навчається в коледжах, технікумах, інститутах та університетах за контрактною формою. Обов'язкова умова — статус ветерана чи ветеранки війни в одного з батьків здобувача освіти.

Як працює механізм

Кошти перераховуються безпосередньо закладу освіти, тож родині не потрібно попередньо оплачувати навчання і чекати на повернення. Якщо студент уже самостійно вніс кошти за навчання або його частину, заклад освіти поверне сплачену суму.

Як оформити компенсацію

Алгоритм дій наступний:

Звернутися до закладу освіти та надати документи, які підтверджують статус ветерана/ветеранки одного з батьків. У застосунку «Дія» буде сформовано сертифікат на навчання. Підтвердити сертифікат протягом 20 календарних днів. Міністерство у справах ветеранів перерахує кошти безпосередньо закладу освіти.

Важливо не пропустити строк підтвердження сертифіката — на це відведено 20 календарних днів з моменту формування у «Дії». Перелік конкретних документів варто уточнити безпосередньо у приймальній комісії закладу освіти.

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