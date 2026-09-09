Куриные тефтели мы уже публиковали — а эти тефтели по-тайски готовятся совсем иначе. Сочные мясные шарики из индейки в нежном кокосово-карри соусе делают на одной сковороде, а секрет их сочности — натёртый кабачок, который заменяет хлеб и яйца.
Ингредиенты для тефтелей в кокосовом соусе
Для тефтелей (примерно 28 штук):
- 900 г фарша из индейки (можно курицы или свинины);
- 1 стакан (240 мл) натёртого кабачка, жидкость хорошо отжать;
- 1/4 стакана (60 мл) мелко нарезанного зелёного лука;
- 2 ст. л. мелко нарезанного базилика;
- 2 ч. л. натёртого имбиря;
- 2 зубчика чеснока (натёртых);
- 1 ч. л. пасты красного карри;
- 1 ст. л. рыбного соуса;
- 2 ст. л. кокосового молока;
- щепотка хлопьев красного перца.
Для соуса:
- 1,5 стакана (360 мл) кокосового молока;
- 3 ст. л. томатной пасты;
- 1 ч. л. пасты красного карри;
- 1 ч. л. рыбного соуса;
- щепотка хлопьев красного перца (можно больше по вкусу);
- 5–6 сушёных листьев кафрского лайма (по желанию).
Также понадобится масло для смазывания сковороды (кулинарный спрей или немного оливкового масла).
Как приготовить тефтели: пошагово
1. Приготовьте тефтели. В средней миске смешайте фарш, отжатый кабачок, зелёный лук, базилик, имбирь, чеснок, пасту карри, рыбный соус, 2 ст. л. кокосового молока и щепотку перца.
2. Сформируйте шарики. Слегка смочите руки водой, чтобы фарш не прилипал, и скатайте 28 тефтелей размером примерно со столовую ложку с горкой. Выложите их на доску или тарелку.
3. Сделайте соус. В отдельной миске смешайте венчиком кокосовое молоко, томатную пасту, пасту карри, рыбный соус, щепотку перца и листья лайма (если используете). Отставьте.
4. Обжарьте тефтели. Разогрейте большую сковороду с антипригарным покрытием на средне-сильном огне и смажьте маслом. Выложите тефтели и обжаривайте 2–3 минуты, несколько раз переворачивая, до румяности. Полностью прожаривать не нужно — они доготовятся в соусе.
5. Тушите. Влейте соус, уменьшите огонь до среднего и тушите без крышки 15 минут.
6. Подавайте тефтели тёплыми с коричневым рисом или рисовой лапшой, украсив свежей кинзой и зелёным луком.
Чтобы тефтели не разваливались, используйте холодный фарш прямо из холодильника и тщательно отжимайте кабачок от лишней жидкости. Если рыбного соуса нет, его можно заменить соевым. Готовые тефтели хранятся в холодильнике в герметичном контейнере до 5 дней, а в морозильнике — до 3 месяцев. Подавать их можно и как основное блюдо, и как закуску на шпажках.
Ранее Politeka сообщала, как "Мастер Шеф" Глинская советует сделать сочные тефтели с томатами.
Также Politeka писала, как приготовить мясные тефтели, которые просто тают во рту.