Тефтели по-тайски — это сочные шарики из индейки в нежном кокосово-карри соусе, которые готовятся на одной сковороде без яиц и хлеба.

Куриные тефтели мы уже публиковали — а эти тефтели по-тайски готовятся совсем иначе. Сочные мясные шарики из индейки в нежном кокосово-карри соусе делают на одной сковороде, а секрет их сочности — натёртый кабачок, который заменяет хлеб и яйца.

Ингредиенты для тефтелей в кокосовом соусе

Для тефтелей (примерно 28 штук):

900 г фарша из индейки (можно курицы или свинины);

1 стакан (240 мл) натёртого кабачка, жидкость хорошо отжать;

1/4 стакана (60 мл) мелко нарезанного зелёного лука;

2 ст. л. мелко нарезанного базилика;

2 ч. л. натёртого имбиря;

2 зубчика чеснока (натёртых);

1 ч. л. пасты красного карри;

1 ст. л. рыбного соуса;

2 ст. л. кокосового молока;

щепотка хлопьев красного перца.

Для соуса:

1,5 стакана (360 мл) кокосового молока;

3 ст. л. томатной пасты;

1 ч. л. пасты красного карри;

1 ч. л. рыбного соуса;

щепотка хлопьев красного перца (можно больше по вкусу);

5–6 сушёных листьев кафрского лайма (по желанию).

Также понадобится масло для смазывания сковороды (кулинарный спрей или немного оливкового масла).

Как приготовить тефтели: пошагово

1. Приготовьте тефтели. В средней миске смешайте фарш, отжатый кабачок, зелёный лук, базилик, имбирь, чеснок, пасту карри, рыбный соус, 2 ст. л. кокосового молока и щепотку перца.

2. Сформируйте шарики. Слегка смочите руки водой, чтобы фарш не прилипал, и скатайте 28 тефтелей размером примерно со столовую ложку с горкой. Выложите их на доску или тарелку.

3. Сделайте соус. В отдельной миске смешайте венчиком кокосовое молоко, томатную пасту, пасту карри, рыбный соус, щепотку перца и листья лайма (если используете). Отставьте.

4. Обжарьте тефтели. Разогрейте большую сковороду с антипригарным покрытием на средне-сильном огне и смажьте маслом. Выложите тефтели и обжаривайте 2–3 минуты, несколько раз переворачивая, до румяности. Полностью прожаривать не нужно — они доготовятся в соусе.

5. Тушите. Влейте соус, уменьшите огонь до среднего и тушите без крышки 15 минут.

6. Подавайте тефтели тёплыми с коричневым рисом или рисовой лапшой, украсив свежей кинзой и зелёным луком.

Чтобы тефтели не разваливались, используйте холодный фарш прямо из холодильника и тщательно отжимайте кабачок от лишней жидкости. Если рыбного соуса нет, его можно заменить соевым. Готовые тефтели хранятся в холодильнике в герметичном контейнере до 5 дней, а в морозильнике — до 3 месяцев. Подавать их можно и как основное блюдо, и как закуску на шпажках.

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