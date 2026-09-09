Как сделать, чтобы телефон дольше держал заряд, — вопрос, который волнует большинство владельцев смартфонов. Несколько простых привычек во время зарядки помогут существенно продлить жизнь аккумулятора и не остаться без связи в самый ответственный момент.

Медленная зарядка телефона и быстрый разряд батареи раздражают едва ли не каждого владельца смартфона. Большинство пользователей даже не догадываются, что некоторые ежедневные привычки постепенно уничтожают аккумулятор. Чтобы разобраться, как сделать, чтобы телефон дольше держал заряд, стоит обратить внимание на то, как именно вы его заряжаете.

Современные гаджеты имеют защиту от перезаряда, однако неправильное использование аккумулятора все равно сокращает его ресурс.

Что сделать перед зарядкой смартфона

Снимите чехол. Во время зарядки телефон нагревается, а если он в чехле, тепло не отводится — это ухудшает состояние батареи. Поэтому перед подключением к зарядному устройству всегда снимайте чехол.

Положите гаджет на ровную прохладную поверхность. Так телефон охлаждается равномерно, и аккумулятор не получает дополнительной тепловой нагрузки.

Какие ошибки убивают батарею

Не заряжайте смартфон до 100% и не разряжайте до нуля. Идеальный уровень заряда — от 50% до 80%. Полная зарядка и глубокий разряд изнашивают аккумулятор значительно быстрее.

Не оставляйте телефон на зарядке на ночь. Большинство современных моделей останавливают зарядку на 100%, но процесс периодической подпитки все равно нагружает батарею и создает лишнее тепло.

Дополнительные советы, чтобы заряд держался дольше

Включите режим энергосбережения, когда заряд опускается ниже 30% или если в ближайшее время не будет доступа к розетке.

Уменьшите яркость экрана или включите автонастройку. Яркий экран — один из самых больших «пожирателей» заряда.

Выключайте Wi-Fi, Bluetooth и геолокацию, когда ими не пользуетесь: эти функции работают в фоновом режиме и потребляют заряд даже без необходимости.

Закрывайте ненужные приложения — программы в фоновом режиме продолжают потреблять энергию. Также регулярно обновляйте прошивку смартфона: производители постоянно оптимизируют систему, и свежие обновления часто улучшают энергоэффективность.

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