Як зробити, щоб телефон довше тримав заряд, — питання, яке хвилює більшість власників смартфонів. Кілька простих звичок під час заряджання допоможуть суттєво продовжити життя акумулятора і не залишитися без зв'язку в найвідповідальніший момент.

Повільне заряджання телефону і швидке розряджання батареї дратують чи не кожного власника смартфона. Більшість користувачів навіть не здогадуються, що деякі щоденні звички поступово знищують акумулятор. Щоб розібратися, як зробити, щоб телефон довше тримав заряд, варто звернути увагу на те, як саме ви його заряджаєте.

Сучасні ґаджети мають захист від перезаряджання, однак неправильне використання акумулятора все одно скорочує його ресурс.

Що зробити перед заряджанням смартфона

Зніміть чохол. Під час заряджання телефон нагрівається, а якщо він у чохлі, тепло не відводиться — це погіршує стан батареї. Тому перед підключенням до зарядного пристрою завжди знімайте чохол.

Покладіть ґаджет на рівну прохолодну поверхню. Так телефон охолоджується рівномірно, і акумулятор не отримує додаткового теплового навантаження.

Які помилки вбивають батарею

Не заряджайте смартфон до 100% і не розряджайте до нуля. Ідеальний рівень заряду — від 50% до 80%. Повна зарядка і глибоке розряджання зношують акумулятор значно швидше.

Не залишайте телефон на зарядці на ніч. Більшість сучасних моделей зупиняють заряджання на 100%, але процес періодичного підживлення все одно навантажує батарею і створює надлишкове тепло.

Додаткові поради, щоб заряд тримався довше

Увімкніть режим енергозбереження, коли заряд опускається нижче 30% або якщо найближчим часом не буде доступу до розетки.

Зменшіть яскравість екрана або ввімкніть автоналаштування. Яскравий екран — один із найбільших «пожирачів» заряду.

Вимикайте Wi-Fi, Bluetooth і геолокацію, коли ними не користуєтесь: ці функції працюють у фоновому режимі і споживають заряд навіть без потреби.

Закривайте непотрібні додатки — програми у фоновому режимі продовжують споживати енергію. Також регулярно оновлюйте прошивку смартфона: виробники постійно оптимізують систему, і свіжі оновлення часто покращують енергоефективність.

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