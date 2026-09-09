Салат з буряка — яскрава, соковита закуска, що смакує як маринована капуста, але з приємною солодкістю буряка. Готується просто, а несподіваний маринад робить смак особливо насиченим.

Рецепт салата Шуба ми вже публікували — а салат з буряка готується зовсім інакше: буряк тут не відварюють, а маринують сирим разом із капустою. У результаті виходить яскрава, соковита закуска, яка смакує як маринована капуста, але з приємною солодкістю буряка.

Інгредієнти для салату з буряка

2 середні качани капусти (разом приблизно 2,3–2,7 кг);

3 середні буряки (приблизно 450 г);

3 великі зубчики часнику.

Для маринаду:

480 мл фільтрованої води;

300 мл олії (підійде світла оливкова);

240 мл білого оцту;

200 г цукру;

2 ст. л. морської солі (краще не йодованої).

Як приготувати салат з буряка: покроково

1. У невеликій каструлі з'єднайте всі інгредієнти для маринаду: 480 мл фільтрованої води, 300 мл олії, 240 мл оцту, 200 г цукру та 2 ст. л. морської солі. Доведіть до кипіння, зніміть із вогню й остудіть до кімнатної температури.

2. Капусту дрібно нашаткуйте та перекладіть у найбільшу миску. Буряк натріть на тертці або наріжте тонкою соломкою і додайте до капусти. Часник дрібно порубайте й також покладіть у миску.

3. Залийте овочі охолодженим маринадом і перемішайте. Зверху поставте гніт, щоб маринад піднявся до поверхні: підійде велика тарілка, притиснута наповненою водою мискою. Залиште в холодильнику або в прохолодному місці на 7–10 годин чи на ніч.

4. Перекладіть салат у скляну банку або судок, щоб зручніше було зберігати, і тримайте в холодильнику до подачі.

Салат з буряка добре зберігається в холодильнику приблизно тиждень. Подавайте його до стейка та картопляного пюре — кисло-солодкий смак гарно доповнює м'ясні страви. Для маринування не використовуйте алюмінієвий посуд, а капусту обирайте світлого кольору, а не яскраво-зелену.

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