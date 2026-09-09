В 2026 году безработные украинцы могут получить ежемесячное пособие до 8 647 грн, бесплатное обучение, образовательный ваучер до 33 280 грн и грант до 500 тыс. грн на собственное дело. Размер поддержки зависит от статуса человека и цели обращения.

Выплаты украинцам от государства действуют для разных категорий — безработные в 2026 году также могут рассчитывать не только на ежемесячную денежную помощь, но и на бесплатное обучение, ваучеры и гранты на собственное дело. Об этом сообщает Государственная служба занятости.

Первый шаг для человека, потерявшего работу, — получить статус зарегистрированного безработного. Он открывает право на ежемесячное пособие и другие услуги службы занятости.

Пособие по безработице: сколько платят ежемесячно

В 2026 году максимальный размер пособия по безработице составляет 8 647 грн в месяц. Минимальная выплата — 3 900 грн, а для отдельных категорий — 1 650 грн. Точная сумма зависит от страхового стажа, заработка до потери работы и оснований для увольнения.

В частности, 3 900 грн могут получать люди, у которых перед регистрацией было менее семи месяцев страхового стажа за последний год. Такой же размер применяется к отдельным внутренне перемещенным лицам, не имеющим документов для подтверждения стажа и дохода.

Выплата в размере 1 650 грн предусмотрена, в частности, для молодежи без страхового стажа, которая ищет первое рабочее место, а также для людей, уволенных с последнего места работы за нарушение трудовой дисциплины.

Во время военного положения пособие по безработице, как правило, выплачивается в течение 90 календарных дней. Для людей предпенсионного возраста максимальный срок составляет до 360 дней.

Бесплатное обучение и ваучер до 33 280 грн

Зарегистрированные безработные могут пройти профессиональное обучение, если для трудоустройства нужно освоить новую профессию, пройти переподготовку или повысить квалификацию. Государство оплачивает такое обучение: сертификат покрывает стоимость в пределах до 10 прожиточных минимумов, а при необходимости отдельно оплачивается проживание во время обучения — до пяти прожиточных минимумов. Предусмотрена и компенсация расходов на проезд. Обучение может длиться до 10 месяцев.

Спрос на такую возможность остается высоким: за январь–июль 2026 года профессиональным обучением при содействии службы занятости было охвачено 43 тысячи граждан, из них 34 тысячи — зарегистрированные безработные.

Отдельно действует программа образовательных ваучеров. В 2026 году максимальная сумма ваучера составляет 33 280 грн. Если обучение стоит дороже, разницу нужно доплатить самостоятельно. Важное отличие от пособия по безработице: для получения ваучера не обязательно иметь статус зарегистрированного безработного.

Право на ваучер при соблюдении соответствующих условий имеют: люди от 45 лет, ветераны (в том числе демобилизованные), внутренне перемещенные лица, люди с инвалидностью, освобожденные от военной службы и другие определенные программой категории.

Грант на собственное дело — до 500 тысяч гривен

Для тех, кто планирует открыть или расширить бизнес, с 1 сентября 2026 года действует обновленная программа «Собственное дело 2.0». Базовый размер гранта на открытие собственного дела составляет от 100 до 300 тысяч гривен. При наличии предусмотренных программой оснований сумму можно увеличить, но общий максимум для старта — 500 тысяч гривен.

Для предпринимателей, которые уже имеют бизнес и хотят его расширить, базовый грант составляет от 500 тысяч до 1,5 млн грн при условии создания как минимум одного нового рабочего места. С учетом надбавок максимальная сумма может достигать 2,5 млн грн.

Размер гранта зависит от количества рабочих мест, региона, сферы деятельности и категории заявителя.

Как оформить помощь

Чтобы получить пособие по безработице, сначала нужно стать зарегистрированным безработным. После этого карьерный консультант может предложить вакансии, профессиональное обучение или другие программы поддержки.

Заявку на ваучер для обучения можно подать онлайн через сайт Государственной службы занятости или обратиться непосредственно в центр занятости. Официальный срок рассмотрения заявки — до трех рабочих дней. Конкретные условия каждой программы стоит уточнять в центре занятости по месту регистрации.

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