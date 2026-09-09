У 2026 році безробітні українці можуть отримати щомісячну допомогу до 8 647 грн, безкоштовне навчання, освітній ваучер до 33 280 грн та грант до 500 тис. грн на власну справу. Розмір підтримки залежить від статусу людини та мети звернення.

Виплати українцям від держави діють для різних категорій — безробітні у 2026 році також можуть розраховувати не лише на щомісячну грошову допомогу, а й на безкоштовне навчання, ваучери та гранти на власну справу. Про це повідомляє Державна служба зайнятості.

Перший крок для людини, яка втратила роботу, — отримати статус зареєстрованого безробітного. Він відкриває право на щомісячну допомогу та інші послуги служби зайнятості.

Допомога по безробіттю: скільки платять щомісяця

У 2026 році максимальний розмір допомоги по безробіттю становить 8 647 грн на місяць. Мінімальна виплата — 3 900 грн, а для окремих категорій — 1 650 грн. Точна сума залежить від страхового стажу, заробітку до втрати роботи та підстав для звільнення.

Зокрема, 3 900 грн можуть отримувати люди, в яких перед реєстрацією було менш ніж сім місяців страхового стажу за останній рік. Такий самий розмір застосовується до окремих внутрішньо переміщених осіб, які не мають документів для підтвердження стажу й доходу.

Виплату в розмірі 1 650 грн передбачено, зокрема, для молоді без страхового стажу, яка шукає перше робоче місце, а також для людей, звільнених з останнього місця роботи за порушення трудової дисципліни.

Під час воєнного стану допомога по безробіттю зазвичай виплачується протягом 90 календарних днів. Для людей передпенсійного віку максимальний строк становить до 360 днів.

Безкоштовне навчання та ваучер до 33 280 грн

Зареєстровані безробітні можуть пройти професійне навчання, якщо для працевлаштування потрібно опанувати нову професію, пройти перепідготовку чи підвищити кваліфікацію. Держава оплачує таке навчання: сертифікат покриває вартість у межах до 10 прожиткових мінімумів, а за потреби окремо оплачується проживання під час навчання — до п'яти прожиткових мінімумів. Передбачена й компенсація витрат на проїзд. Навчання може тривати до 10 місяців.

Попит на таку можливість залишається високим: за січень–липень 2026 року професійним навчанням за сприяння служби зайнятості було охоплено 43 тисячі громадян, із них 34 тисячі — зареєстровані безробітні.

Окремо діє програма освітніх ваучерів. У 2026 році максимальна сума ваучера становить 33 280 грн. Якщо навчання коштує дорожче, різницю потрібно доплатити самостійно. Важлива відмінність від допомоги по безробіттю: для отримання ваучера не обов'язково мати статус зареєстрованого безробітного.

Право на ваучер за дотримання відповідних умов мають: люди від 45 років, ветерани (зокрема демобілізовані), внутрішньо переміщені особи, люди з інвалідністю, звільнені з військової служби та інші визначені програмою категорії.

Грант на власну справу — до 500 тисяч гривень

Для тих, хто планує відкрити або розширити бізнес, з 1 вересня 2026 року діє оновлена програма «Власна справа 2.0». Базовий розмір гранту на відкриття власної справи становить від 100 до 300 тисяч гривень. За наявності передбачених програмою підстав суму можна збільшити, але загальний максимум для старту — 500 тисяч гривень.

Для підприємців, які вже мають бізнес і хочуть його розширити, базовий грант становить від 500 тисяч до 1,5 млн грн за умови створення щонайменше одного нового робочого місця. З урахуванням надбавок максимальна сума може сягати 2,5 млн грн.

Розмір гранту залежить від кількості робочих місць, регіону, сфери діяльності та категорії заявника.

Як оформити допомогу

Щоб отримати виплату по безробіттю, спершу потрібно стати зареєстрованим безробітним. Після цього кар'єрний консультант може запропонувати вакансії, професійне навчання або інші програми підтримки.

Заявку на ваучер для навчання можна подати онлайн через сайт Державної служби зайнятості або звернутися безпосередньо до центру зайнятості. Офіційний строк розгляду заявки — до трьох робочих днів. Конкретні умови кожної програми варто уточнювати в центрі зайнятості за місцем реєстрації.

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