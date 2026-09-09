Фрикадельки з курячого фаршу — легша альтернатива класичним м'ясним кулькам, а головний секрет їхньої соковитості — звичайний тертий сир. Готуються вони в духовці без смаження та зайвого бруду.

Рецепт курячих тефтелів ми вже публікували — а ці фрикадельки готуються ще простіше: без смаження і без зайвого бруду на кухні.

Курячий фарш — легша основа для таких м'ясних кульок, а тертий сир, доданий у суміш, тане під час запікання та робить кожен шматочок ніжним і соковитим.

Інгредієнти для фрикадельок

450 г курячого фаршу;

1 велике яйце;

½ склянки (120 мл) панірувальних сухарів панко;

¼ склянки (приблизно 25 г) тертого пармезану;

1 невеликий зубчик часнику;

2 столові ложки оливкової олії;

½ чайної ложки солі;

¼ чайної ложки меленого чорного перцю.

Як приготувати фрикадельки: покроково

Крок 1. Розігрійте духовку до 200 °C і застеліть велике деко пергаментним папером.

Крок 2. У великій мисці з'єднайте курячий фарш, яйце, сухарі панко, пармезан, подрібнений часник, оливкову олію, сіль і перець. Обережно перемішайте лопаткою, але недовго — інакше кульки вийдуть щільними.

Крок 3. Маленькою ложкою для морозива або вологими руками сформуйте приблизно 26 кульок однакового розміру та викладіть їх на підготовлене деко.

Крок 4. Запікайте 15–20 хвилин, потім переверніть кульки лопаткою й готуйте ще 5 хвилин до золотистої скоринки.

Готовність зручно перевірити кухонним термометром: усередині вона має сягнути приблизно 74 °C, а на розрізі кульки мають бути білими.

Подавайте готові кульки гарячими з рисом, пастою, легким салатом або як закуску з улюбленим соусом. Залишки зберігайте в герметичному контейнері в холодильнику до 5 днів і розігрівайте в мікрохвильовці, щоб вони не пересохли. Сирі кульки можна заморозити й запікати прямо з морозильної камери.

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