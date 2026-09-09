Компенсации за жилье на Днепропетровщине стали еще актуальнее после российской атаки на Днепр 9 сентября: вражеские дроны повредили более 20 домов, а два — полностью разрушили. Среди пострадавших есть и военнослужащие с семьями, которые теперь могут рассчитывать на государственную компенсацию по программе «єВідновлення».
Владельцы жилья, пострадавшего в результате обстрела, имеют право на государственную компенсацию на ремонт или покупку нового помещения. Об этом Информатор сообщает со ссылкой на главу Днепропетровского областного совета Николая Лукашука. Механизм одинаково доступен и военным, и гражданским — разницы в размерах выплат нет.
Первый шаг — зафиксировать разрушения
Сразу после атаки снимите все повреждения на фото и видео. Эти материалы станут доказательной базой при оформлении компенсации и помогут комиссии точнее оценить характер разрушений.
Далее нужно сообщить государству о поврежденном или уничтоженном имуществе. Это можно сделать через приложение или портал «Дія», в ЦНАПе или через нотариуса.
Для компенсации на ремонт откройте специальный счет «єВідновлення» в банке-участнике программы, после чего подайте отдельное заявление на выплату — также через «Дію», ЦНАП или нотариуса.
После подачи заявления жилье обследует специальная комиссия. Для этого обращаются в городской, поселковый или сельский совет либо районную администрацию по месту расположения жилья. Именно комиссия определяет характер повреждений и окончательный размер компенсации.
Важное условие — право собственности на жилье должно быть зарегистрировано в Государственном реестре вещных прав на недвижимое имущество. Если записи нет, информацию вносят через ЦНАП или нотариуса.
Сколько денег можно получить
Программа «єВідновлення» предусматривает три уровня выплат на ремонт поврежденного жилья:
- до 200 000 гривен — за незначительные повреждения;
- до 350 000 гривен — за значительные повреждения квартиры;
- до 500 000 гривен — за значительные повреждения частного дома.
Если у жилья несколько совладельцев, заявление может подать один из них, однако других владельцев нужно уведомить и приложить подтверждение. Если в течение 15 календарных дней возражений в комиссию не поступит, заявление будут считать поданным от всех владельцев.
Что делать, если жилье уничтожено
Если дом или квартиру разрушили полностью и восстановить их невозможно, владелец получает жилищный сертификат на приобретение другого жилья. Именно этим механизмом активно пользуются военные и семьи погибших защитников, потерявшие жилье из-за войны.
Владельцы уничтоженных частных домов могут выбрать и другой вариант — получить средства на строительство нового дома на собственном земельном участке.
Кроме «єВідновлення», военнослужащие и их семьи могут воспользоваться другими жилищными механизмами — льготными кредитами по программе «єОселя», компенсацией аренды жилья и постановкой на квартирный учет. Однако именно «єВідновлення» остается самым быстрым способом получить деньги сразу после обстрела.
Как оформить компенсацию: пошагово
Чтобы не запутаться в процедуре, действуйте по простому алгоритму:
- Сфотографируйте или снимите на видео все повреждения.
- Подайте сообщение о пострадавшем имуществе через «Дію», ЦНАП или нотариуса.
- Откройте счет «єВідновлення» в банке-участнике программы.
- Подайте заявление на компенсацию.
- Обеспечьте обследование жилья комиссией через местный совет.
- При необходимости внесите право собственности в Государственный реестр вещных прав.
Если после пережитой атаки нужна психологическая помощь, ее можно получить у семейного врача или в центре ментального здоровья.
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