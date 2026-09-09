Военные и их семьи, чье жилье пострадало в результате обстрелов, могут получить компенсацию до 500 000 гривен — рассказываем, как зафиксировать разрушения и оформить выплату.

Компенсации за жилье на Днепропетровщине стали еще актуальнее после российской атаки на Днепр 9 сентября: вражеские дроны повредили более 20 домов, а два — полностью разрушили. Среди пострадавших есть и военнослужащие с семьями, которые теперь могут рассчитывать на государственную компенсацию по программе «єВідновлення».

Владельцы жилья, пострадавшего в результате обстрела, имеют право на государственную компенсацию на ремонт или покупку нового помещения. Об этом Информатор сообщает со ссылкой на главу Днепропетровского областного совета Николая Лукашука. Механизм одинаково доступен и военным, и гражданским — разницы в размерах выплат нет.

Первый шаг — зафиксировать разрушения

Сразу после атаки снимите все повреждения на фото и видео. Эти материалы станут доказательной базой при оформлении компенсации и помогут комиссии точнее оценить характер разрушений.

Далее нужно сообщить государству о поврежденном или уничтоженном имуществе. Это можно сделать через приложение или портал «Дія», в ЦНАПе или через нотариуса.

Для компенсации на ремонт откройте специальный счет «єВідновлення» в банке-участнике программы, после чего подайте отдельное заявление на выплату — также через «Дію», ЦНАП или нотариуса.

После подачи заявления жилье обследует специальная комиссия. Для этого обращаются в городской, поселковый или сельский совет либо районную администрацию по месту расположения жилья. Именно комиссия определяет характер повреждений и окончательный размер компенсации.

Важное условие — право собственности на жилье должно быть зарегистрировано в Государственном реестре вещных прав на недвижимое имущество. Если записи нет, информацию вносят через ЦНАП или нотариуса.

Сколько денег можно получить

Программа «єВідновлення» предусматривает три уровня выплат на ремонт поврежденного жилья:

до 200 000 гривен — за незначительные повреждения;

до 350 000 гривен — за значительные повреждения квартиры;

до 500 000 гривен — за значительные повреждения частного дома.

Если у жилья несколько совладельцев, заявление может подать один из них, однако других владельцев нужно уведомить и приложить подтверждение. Если в течение 15 календарных дней возражений в комиссию не поступит, заявление будут считать поданным от всех владельцев.

Что делать, если жилье уничтожено

Если дом или квартиру разрушили полностью и восстановить их невозможно, владелец получает жилищный сертификат на приобретение другого жилья. Именно этим механизмом активно пользуются военные и семьи погибших защитников, потерявшие жилье из-за войны.

Владельцы уничтоженных частных домов могут выбрать и другой вариант — получить средства на строительство нового дома на собственном земельном участке.

Кроме «єВідновлення», военнослужащие и их семьи могут воспользоваться другими жилищными механизмами — льготными кредитами по программе «єОселя», компенсацией аренды жилья и постановкой на квартирный учет. Однако именно «єВідновлення» остается самым быстрым способом получить деньги сразу после обстрела.

Как оформить компенсацию: пошагово

Чтобы не запутаться в процедуре, действуйте по простому алгоритму:

Сфотографируйте или снимите на видео все повреждения. Подайте сообщение о пострадавшем имуществе через «Дію», ЦНАП или нотариуса. Откройте счет «єВідновлення» в банке-участнике программы. Подайте заявление на компенсацию. Обеспечьте обследование жилья комиссией через местный совет. При необходимости внесите право собственности в Государственный реестр вещных прав.

Если после пережитой атаки нужна психологическая помощь, ее можно получить у семейного врача или в центре ментального здоровья.

Ранее Politeka сообщала, как получить кредит на жилье по программе "єОселя" в Днепропетровской области.

Также Politeka сообщала, жилье для ВПЛ в Днепропетровской области: как не потерять деньги после получения жилищного сертификата.