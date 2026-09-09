Куриные яйца в украинских супермаркетах никак не остановятся в цене: ритейлеры поднимают стоимость из-за рыночной ситуации, логистики и осеннего снижения предложения. Сравниваем, сколько сейчас стоит упаковка в разных сетях.

Цены на продукты в Украине активно растут, и куриные яйца — среди лидеров подорожания. Как сообщает Новини.LIVE, во вторник, 8 сентября, сети супермаркетов снова переписали ценники: даже скидки не помогают сдержать стоимость востребованного продукта, которую тянут вверх рыночная ситуация и проблемы с логистикой.

Сколько в среднем стоит упаковка яиц

По данным Минфина, средняя стоимость упаковки куриных яиц категории С1 колеблется в диапазоне 65,15–69,25 гривни. Индекс потребительских цен впервые за последние месяцы превысил 100% и составил 108,72% — то есть продукт подорожал на 8,72%.

Восходящую тенденцию хорошо видно в супермаркетах. Мониторинг официальных интернет-магазинов популярных сетей показал, сколько минимально придется заплатить за упаковку яиц. Для сравнения взяли цены, действовавшие пятью днями ранее — 3 сентября:

Варус — 51,90 грн (со скидкой — 46,90 грн);

Ашан — 54,90 грн;

Сильпо — 59,94 грн (было 54,99 грн);

МегаМаркет — 60,50 грн;

Новус — 60,59 грн (было 55,99 грн);

Метро — 61 грн;

Фора — 65,90 грн (было 56,99 грн);

АТБ — 68,50 грн (было 62,40 грн).

Подорожают ли другие продукты

Финансовый аналитик и экономист Алексей Кущ объяснил, что расходы на топливо достигают 40% в структуре себестоимости отдельных товаров. Если логистика подорожает на 30–40% в ближайшее время, цены на базовые продукты могут в среднем подняться на 10–15%.

Стоит ли делать запасы

Паниковать и скупать муку, макароны или крупы не стоит: это поможет сэкономить максимум несколько десятков гривен. По словам Куща, дефицит будет эпизодическим и ситуативным, продукты будут появляться на полках — будут находиться новые транспортные коридоры.

Ранее Politeka сообщала, цены на продукты в Украине: супермаркеты сообщили, какие товары можно купить значительно дешевле.

Также Politeka сообщала, мировые цены на продукты взлетели до максимума за 4 года: индекс ФАО достиг 133,3 пункта.