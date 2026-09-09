Українці, які отримують пенсію на картку державного «Ощадбанку», можуть збільшити виплати, якщо подадуть до Пенсійного фонду довідку про зарплату.

Клієнти державного «Ощадбанку» можуть отримувати пенсію на картку з пільговими умовами обслуговування, однак розмір самої виплати залежить не від банку, а від документів, які людина подала до Пенсійного фонду. Одна довідка — про зарплату за будь-які 60 місяців поспіль до 1 липня 2000 року — здатна помітно збільшити щомісячну пенсію.

Про це повідомляє видання Новини.LIVE з посиланням на інформацію державного «Ощадбанку». У банку пояснили, які документи потрібні для призначення пенсії за віком і чому саме через відсутність додаткових довідок часто нараховують менші виплати.

Яка довідка збільшить пенсію

Ключовий документ, який може підняти розмір виплат, — довідка про заробітну плату до 2000 року. Йдеться про інформацію про зарплату за будь-які 60 календарних місяців поспіль, які людина відпрацювала до 1 липня 2000 року.

Така довідка формально не є обов'язковою, якщо страхового стажу після 2000 року вистачає для призначення пенсії. Але якщо в той період дохід був вищим, саме вона дозволяє обрати період із більшим заробітком для розрахунку пенсійної виплати — і таким чином збільшити її розмір.

Коли подавати заяву, щоб не втратити гроші

Окремо в банку радять не зволікати зі зверненням. Заяву на призначення пенсії потрібно подати протягом трьох місяців після досягнення пенсійного віку. У такому разі виплату призначать із дня, наступного за днем народження, — тобто повністю компенсують перші місяці.

Якщо ж подати заяву хоча б на день пізніше цього терміну, Пенсійний фонд призначить пенсію вже з дати звернення, і виплати за попередні місяці «згорять». Водночас подати заяву з документами можна не раніше ніж за один місяць до настання пенсійного віку.

Які документи потрібні для пенсії

Базовий пакет документів для оформлення пенсії за віком включає:

паспорт громадянина або ID-картку (з витягом із реєстру про адресу проживання) — для підтвердження особи та місця реєстрації;

ідентифікаційний код — для звірки даних із реєстром застрахованих осіб;

оригінал трудової книжки — для підтвердження роботи та її обліку до 2004 року;

посвідчення — для підтвердження особливого статусу (учасника бойових дій, переселенця, чорнобильця, особи з інвалідністю).

Як відкрити картку та подати заяву

Громадянам, які вчасно оцифрували трудові книжки з даними до 2004 року, звертатися до ПФУ за призначенням пенсії після 60 років не потрібно — виплату призначать автоматично. Якщо ж треба підтвердити стаж або зробити перерахунок, заяву можна подати особисто чи онлайн.

Особисто можна звернутися до будь-якого сервісного центру Пенсійного фонду: заповнити заяву, а працівники центру перевірять її та видадуть підтвердження про прийом. Онлайн — через електронний кабінет на порталі послуг ПФУ.

Картку в «Ощадбанку» відкривають лише особисто у відділенні, оскільки для зарахування пенсії потрібна фізична ідентифікація. Для цього достатньо оригіналів паспорта й довідки про ідентифікаційний код, заповнити заяву про відкриття рахунку та отримати картку з реквізитами IBAN для ПФУ. Далі працівники банку передадуть заяву про перерахування пенсії разом із реквізитами до Пенсійного фонду.

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