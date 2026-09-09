На сайте Кабинета Министров зарегистрировали петицию с призывом зафиксировать тариф на электроэнергию на уровне 4,32 грн за кВт·ч на весь период военного положения и еще на год после его завершения. Авторы также предлагают льготную цену 2,64 грн для домохозяйств с электроотоплением.

Тариф на свет для населения остается одной из самых острых тем для миллионов украинских семей. На сайте Кабинета Министров зарегистрировали электронную петицию с призывом зафиксировать цену на электроэнергию на уровне 4,32 грн за кВт·ч на весь период военного положения и еще на 12 месяцев после его прекращения.

Сейчас бытовые потребители платят за свет по единому фиксированному тарифу 4,32 грн за кВт·ч. Его Кабмин установил с 1 июня 2024 года, и он на 64% выше прежних 2,64 грн. Действие тарифа правительство продлило лишь до 31 октября 2026 года — неопределенность относительно того, что будет дальше, и стала толчком к появлению петиции.

Авторы обращения предлагают зафиксировать тариф 4,32 грн на весь период военного положения и еще на год после его завершения, а также ввести льготную цену 2,64 грн за кВт·ч для домохозяйств с электроотоплением и домов без газа и централизованного теплоснабжения — на весь отопительный сезон. Отдельно они призывают правительство не повышать тарифы без предварительного введения адресной помощи для уязвимых домохозяйств.

В тексте петиции также требуют автоматически предоставлять льготный тариф на электроотопление без заявлений и справок, запретить отключение электроэнергии за долги в регионах, где действуют ограничения потребления, и разрешить беспроцентную реструктуризацию задолженности на период военного положения.

Что говорят в Минэнерго

Министерство энергетики ранее заявляло, что автоматического повышения тарифа с 1 ноября не предусматривается, а механизм возложения специальных обязанностей (ПСО) продолжает действовать. Переход к рыночному ценообразованию планируют рассматривать лишь после завершения военного положения. Премьер-министр Денис Шмыгаль также заверял, что цены на электроэнергию для населения останутся неизменными как минимум до конца 2026 года.

В то же время экономические реалии сложны. Министр энергетики Герман Галущенко подчеркивал, что прежний тариф 2,64 грн покрывал лишь треть реальной стоимости электроэнергии. Общие убытки энергосектора по состоянию на май 2024 года превысили 56 млрд долларов, а потеряно или оккупировано более 70% генерирующих мощностей, в частности Запорожская АЭС и основные ТЭС.

Что будет с тарифом после 31 октября

Международный валютный фонд предлагает Украине начать постепенное повышение тарифов на газ и электроэнергию для населения с 2027 года. В меморандуме с МВФ подчеркивается, что любые изменения тарифной политики должны происходить только после создания действенной системы адресной помощи для социально уязвимых домохозяйств. Пока резких скачков цены не прогнозируют.

Бизнес-потребители уже давно работают по рыночным тарифам, которые колеблются от 8 до более 11 грн за кВт·ч в зависимости от региона, класса напряжения и выбранного поставщика. Поэтому фиксированный тариф для населения фактически дотируется через механизм ПСО, который финансируют государственные «Энергоатом» и «Укргидроэнерго».

Как защититься от возможного повышения

Если тариф после 31 октября все же пересмотрят, единственным механизмом защиты для уязвимых семей останется субсидия на оплату коммунальных услуг. Ее оформляют через Пенсионный фонд Украины, ЦНАП или портал «Дия» — нужны только заявление и декларация о доходах. Решение о назначении принимают в течение 10 дней, а размер рассчитывают индивидуально в зависимости от доходов семьи.

Замораживание тарифа, как предлагают авторы петиции, может дать временное облегчение для населения, но не решает глубинных проблем сектора. Главное, как подчеркивают в правительстве, — чтобы любые изменения были максимально предсказуемыми для потребителей и резких скачков цены не произошло.

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