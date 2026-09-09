На сайті Кабінету Міністрів зареєстрували петицію із закликом зафіксувати тариф на електроенергію на рівні 4,32 грн за кВт·год на весь період воєнного стану та ще на рік після його завершення. Автори також пропонують пільгову ціну 2,64 грн для домогосподарств з електроопаленням.

Тариф на світло для населення залишається однією з найгостріших тем для мільйонів українських родин. На сайті Кабінету Міністрів зареєстрували електронну петицію із закликом зафіксувати ціну на електроенергію на рівні 4,32 грн за кВт·год на весь період воєнного стану та ще на 12 місяців після його припинення.

Нині побутові споживачі сплачують за світло за єдиним фіксованим тарифом 4,32 грн за кВт·год. Його Кабмін встановив з 1 червня 2024 року, і він на 64% вищий за попередні 2,64 грн. Дію тарифу уряд продовжив лише до 31 жовтня 2026 року — невизначеність щодо того, що буде далі, і стала поштовхом для появи петиції.

Автори звернення пропонують зафіксувати тариф 4,32 грн на весь період воєнного стану і ще на рік після його завершення, а також запровадити пільгову ціну 2,64 грн за кВт·год для домогосподарств з електроопаленням та будинків без газу й централізованого теплопостачання — на весь опалювальний сезон. Окремо вони закликають уряд не підвищувати тарифи без попереднього запровадження адресної допомоги для вразливих домогосподарств.

У тексті петиції також вимагають автоматично надавати пільговий тариф на електроопалення без заяв і довідок, заборонити відключення електроенергії за борги в регіонах, де діють обмеження споживання, та дозволити безвідсоткову реструктуризацію заборгованості на період воєнного стану.

Що кажуть у Міненерго

Міністерство енергетики раніше заявляло, що автоматичного підвищення тарифу з 1 листопада не передбачається, а механізм покладення спеціальних обов'язків (ПСО) продовжує діяти. Перехід до ринкового ціноутворення планують розглядати лише після завершення воєнного стану. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль також запевняв, що ціни на електроенергію для населення лишатимуться незмінними щонайменше до кінця 2026 року.

Водночас економічні реалії складні. Міністр енергетики Герман Галущенко наголошував, що попередній тариф 2,64 грн покривав лише третину реальної вартості електроенергії. Загальні збитки енергосектору станом на травень 2024 року перевищили 56 млрд доларів, а втрачено або окуповано понад 70% генеруючих потужностей, зокрема Запорізьку АЕС та основні ТЕС.

Що буде з тарифом після 31 жовтня

Міжнародний валютний фонд пропонує Україні почати поступове підвищення тарифів на газ та електроенергію для населення з 2027 року. У меморандумі з МВФ наголошується, що будь-які зміни тарифної політики мають відбуватися лише після створення дієвої системи адресної допомоги для соціально вразливих домогосподарств. Наразі різких стрибків ціни не прогнозують.

Бізнес-споживачі вже давно працюють за ринковими тарифами, які коливаються від 8 до понад 11 грн за кВт·год залежно від регіону, класу напруги та обраного постачальника. Тож фіксований тариф для населення фактично дотується через механізм ПСО, який фінансують державні «Енергоатом» та «Укргідроенерго».

Як захиститися від можливого підвищення

Якщо тариф після 31 жовтня все ж переглянуть, єдиним механізмом захисту для вразливих родин залишається субсидія на оплату комунальних послуг. Її оформлюють через Пенсійний фонд України, ЦНАП або портал «Дія» — потрібні лише заява та декларація про доходи. Рішення про призначення ухвалюють протягом 10 днів, а розмір розраховують індивідуально залежно від доходів сім'ї.

Замороження тарифу, як пропонують автори петиції, може дати тимчасове полегшення для населення, але не розв'язує глибинних проблем сектору. Головне, як наголошують в уряді, — щоб будь-які зміни були максимально передбачуваними для споживачів і різких стрибків ціни не відбулося.

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