На початку вересня в Україні здорожчали овочі борщового набору. Найбільше за перший тиждень осені додав у ціні буряк, свідчать дані столичного оптового ринку.

Ціни на продукти в Україні знову рушили вгору: на старті осені помітно здорожчали овочі борщового набору. За перший тиждень вересня буряк подорожчав більш ніж на третину, свідчить актуальна статистика столичного оптового ринку.

Найбільше за цей тиждень додав у ціні буряк — із 11 до 15 гривень за кілограм. Це зростання у понад третину вартості.

Морква в дрібнооптовій торгівлі подорожчала на одну гривню — із 13 до 14 гривень за кілограм. Ріпчаста цибуля додала дві гривні: із 13 до 15 грн/кг. Щоправда, ще два тижні тому цибуля коштувала дорожче — 17 гривень за кілограм.

Натомість білокачанна капуста впродовж вересня тримається на позначці 20 гривень за кілограм. Картопля другий тиждень поспіль стабільно коштує в середньому 12 грн/кг із розкидом 11–13 гривень. Оскільки ще 21 серпня бульба коштувала вище — 13 гривень за кілограм, нинішня ціна може бути найнижчою в сезоні.

На львівському оптовому ринку «Шувар» картопля від початку вересня також тримається на рівні близько 10 гривень за кілограм — це на гривню нижче, ніж торік у цей самий період.

Водночас огірки й помідори продовжили дорожчати, хоча вже не так активно, як тижнем раніше. Огірки додали 5 гривень — із діапазону 25–50 до 30–55 грн/кг, а помідори зросли з 25–35 до 25–40 гривень за кілограм.

Через вихід з ладу холодильного обладнання на складах торговельних мереж продукти харчування в Україні восени дорожчатимуть. Найперше це зачепить молочні та заморожені продукти. М'ясна група може подорожчати в межах 10%, а крупи — до 15%.

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